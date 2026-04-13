Robo millonario en una finca de Palma Sola y herido con arma blanca entre los hechos del fin de semana en San Pedro 

Robos, accidentes, controles, multas, detenidos, son partes de los distintos hechos más relevantes del fin de semana en San Pedro de Jujuy.

La Comisario Isabel Mamani, perteneciente a la Unidad Regional Nº 2 con sede en San Pedro de Jujuy de la Policía de la provincia, brindó un informe detallado sobre los hechos más relevantes registrados durante el fin de semana en su jurisdicción.

Destacando la funcionaria policial sobre las distintas intervenciones vinculadas tanto en eventos masivos, controles vehiculares, accidentes de tránsito, hechos delictivos y personas demoradas.

En primer lugar, destacó el desarrollo de las denominadas “Pachangas”, una manifestación cultural que convocó a una importante cantidad de público durante el sábado. Según relató la Comisario Mamani, en horas de la tarde la concurrencia fue moderada debido a condiciones climáticas desfavorables, pero por la noche, con la presentación de grupos folclóricos, se registró la asistencia de más de 3.000 personas.

Esta actividad se desarrolló con total normalidad, sin registrarse personas demoradas, ingresos por contravenciones, ni accidentes de tránsito. Asimismo, el día domingo continuó con gran participación de familias y niños, manteniéndose un clima de tranquilidad y sin novedades relevantes.

En cuanto a los operativos de control, se llevaron a cabo procedimientos denominadas antipicadas en la ciudad de San Pedro de Jujuy durante la noche del domingo, que arrojaron como resultado la confección de 9 actas contravencionales por infracción al artículo 83 inciso B, principalmente por la falta de uso de casco protector. Además, se procedió al secuestro de tres motocicletas, con intervención del personal municipal.

Respecto a los siniestros viales, se informó un accidente ocurrido en jurisdicción de la Seccional 25, en la zona de la curva del barrio Azucarero, donde una motocicleta derrapó con tres ocupantes, entre ellos una mujer embarazada. Según confirmó la Comisario Mamani, los involucrados fueron asistidos y se encuentran fuera de peligro, presentando únicamente lesiones leves. Este hecho habría sido ocasionado por la gran cantidad de motocicletas que circulaban en el lugar.

Posteriormente, se realizaron controles en la zona, labrándose ocho actas de infracción, en su mayoría a menores de edad que conducían sin casco, siendo responsables sus progenitores.

En el balance general del fin de semana, se registraron cinco accidentes de tránsito, todos sin víctimas fatales, con daños materiales y personas con lesiones leves. Asimismo, se procedió al secuestro de dos automóviles, uno en la localidad de Rodeíto y otro involucrado en un siniestro sobre Ruta Nacional 34, en el cual un efectivo del Servicio Penitenciario sufrió un desperfecto mecánico que provocó que el vehículo saliera de la calzada y terminara en un canal de riego. El conductor se encuentra fuera de peligro.

En relación a las actuaciones policiales, la Comisario Mamani informó que se registraron 12 personas demoradas durante el fin de semana. De ese total, 10 fueron por averiguación de antecedentes y recuperaron la libertad, mientras que dos permanecen demoradas por hechos vinculados a violencia de género, todos correspondientes a residentes de San Pedro de Jujuy.

En el ámbito de la seguridad, en locales nocturnos, se reportó un incidente en jurisdicción de la Seccional 35 durante la madrugada del domingo, donde dos hombres fueron demorados tras protagonizar una pelea dentro de un boliche bailable. El hecho no pasó a mayores y fue controlado por el personal policial.

Por otra parte, la Comisario Mamani indicó que los eventos deportivos desarrollados durante el fin de semana se llevaron a cabo con total normalidad, sin registrarse incidentes ni personas demoradas, al igual que los eventos bailables en general, más allá del hecho puntual mencionado.

En materia delictiva, se investiga un robo ocurrido en una finca de la localidad de Palma Sola, donde se sustrajo una suma aproximada de siete millones de pesos. La Brigada de Investigaciones se encuentra trabajando en el caso y ya habría personas sospechosas identificadas.

Finalmente, se informó sobre un hecho grave en el que un hombre ingresó al hospital local con múltiples heridas de arma blanca. El caso se encuentra en etapa investigativa, con avances logrados mediante el análisis de cámaras de seguridad del sistema 911 ubicadas en las inmediaciones del lugar del hecho, lo que permitiría esclarecer lo sucedido en los próximos días.

Para concluir, la Comisario Isabel Mamani remarcó la continuidad de los operativos de control vehicular, haciendo especial hincapié en la responsabilidad de los padres respecto a menores que conducen motocicletas, así como en la prohibición del uso de caños de escape no reglamentarios, los cuales generan ruidos molestos y afectan la convivencia ciudadana.