Rivarola aseguró que no le tiene miedo a la intervención del PJ

Luego de conocida la intervención al Partido Justicialista de Jujuy, Rubén Rivarola brindó una conferencia de prensa en la sede partidaria y fijo su postura por esta decisión desde Buenos Aires.

Acompañaron a Rivarol en la misma Liliana Fellner, Nilson Ortega entre otros dirigentes que se hicieron presentes en avenida 19 de Abril en San Salvador de Jujuy

Entre otros conceptos señaló “no me asusta la intervención. Que venga, se haga cargo y nosotros tenemos que venir al partido. Esta casa es de todos. El partido va a estar abierto, si me llama el interventor no voy a tener ninguno problema, que haga su trabajo, Nosotros vamos a seguir militando en la calle fuertemente en cada lugar”, sostuvo Rivarola.

En primer lugar hablo la dirigente Liliana Fellner quien expuso, “se ha decidido presentar una lista, esto parece que no le gusta a algunos de Buenos Aires que están acostumbrados desde hace mucho tiempo y durante muchas elecciones a decidir quienes tienen que ser nuestros candidatos, así hemos llevado a compañeras y compañeros en este último tiempo a estar sentados en el Senado de la Nación y estar sentados en la Cámara de Diputados de la Nación

A lo que agregó, “sin embargo, esta vuelta decidimos que no, que la territorialidad en los intendentes, en los comisionados, en las compañeras de base, en los compañeros de las comunidades aborígenes, esa era la lista que queríamos llevar en estas PASO, evidentemente algunos de Buenos Aires no les gustó, entonces decidieron intervenirnos en nuestro partido”.

Afirmando luego, “compañeros, el partido sigue siendo de todos nosotros y vamos a contribuir y en colaborar en absolutamente todo lo que necesite este señor que nos imponen de Buenos Aires para que él vea dónde está el pueblo peronista, donde está el afiliado peronista en todo esto, pero nosotros le hemos pedido a todos ni un paso atrás”.

“Con mayor militancia peronista, es así compañeros como vamos a ganar estas PASO el 13 de agosto y cuando decidan que vayamos a una interna también compañeros iremos a una interna”, agregó Fellner.

Expresando finalmente, “vamos a saludarlo al interventor de Buenos Aires, vamos a hacerle también saber que el corazón peronista en Jujuy está abierto para todo peronista que venga, también saldremos todos y cada uno a militar por nuestra lista que es la lista del PJ que lo lleva a Rubén Rivarola a la cabeza de senador, a Karina Paniagua a la senaduría de la nación, así que eso compañeros con toda tranquilidad, pero con mayor fuerza y con mayor espíritu y corazón peronista más que nunca, gracias”.

Seguidamente el dirigente Nilson Ortega manifestó, “a todos los compañeros y compañeras, gracias por estar presente, la verdad que ya veníamos trabajando, en lo particular venía recorriendo varios lugares, anoche estuve en Aguas Calientes reuniéndome con muchos compañeros y compañeras y nos damos con esta novedad, con esta sorpresa para nosotros, todos los que estamos en este lugar y muchos compañeros que faltan, porque esto fue imprevisto, no fue una reunión que se convocó, hay compañeros afiliados, dirigentes y militantes a lo largo y a lo ancho de la provincia que han mantenido y que han sostenido al Partido Justicialista, entonces ante la adversidad es donde se van a ver quiénes son los militantes, quiénes son los dirigentes y quién están al lado del peronismo por convicción y por principios.

Yo estoy convencido que si seguimos con la misma línea vamos a participar en esta contienda electoral, primero creo que fue claro la compañera Liliana, aceptamos la regla de juego, hay una intervención, el interventor tendrá que venir, vamos a seguir viniendo el partido porque esta es nuestra casa y los que lo sostenemos, son los que aportan los hombres y mujeres del interior, de los municipios que tenemos y diputados”.

Luego agregó, “lamentablemente tengo que decirlo, aquellos que son legisladores nacionales nunca aportaron un centavo para mantener este partido, por lo tanto tenemos todo el derecho, más allá de la intervención de venir a este partido y seguir militando dentro del partido y lo vamos a seguir haciendo. Seguramente vamos a demostrar el 13 de agosto quiénes son los verdaderos y auténticos representantes del peronismo, estamos convencidos si hacemos un esfuerzo, si trabajamos y si nos comprometemos entre todos, yo estoy en condiciones de decirle que entre todos vamos a dar una victoria a este sector del peronismo para que seamos los auténticos representantes del peronismo y cuando haya que haber internas, cuando el interventor convoque, allí estaremos presentes y les puedo asegurar que vamos a seguir conduciendo el Partido Justicialista con el compañero Rubén Rivarola a la cabeza”.

Finalmente el presidente del PJ, Rubén Rivarola hablo y señalo en referencia a la intervención, “desde el 2017 hemos hecho un esfuerzo para mantener el partido cuando nos venían los embargo y nos venían a rematar el partido, hemos hecho un esfuerzo, los mismos empleados que no los veo, pero los mismos empleados que venían 5 horas, 7, 8 o 9 meses, ninguno se acordó de ellos, el partido entre todos ustedes se han levantado, se les ha pagado, el partido hoy es un partido limpio y sano, sin deudas y los empleados que se queden tranquilos porque van a cobrar 2 o 3 meses el dinero que hay depositado en el Banco Nación nadie se lo puede sacar, así que van a tener 3 meses asegurados, después de ahí para adelante ya verán cómo van hacer, les digo que no me asusta la intervención que viene, la intervención que venga debe ser un afiliado más dentro del Partido Nacional, que vengan se haga cargo, se sienten y nosotros tenemos que venir al partido, por qué no debemos tener miedo si somos afiliados, esta casa es de todos, es del conjunto de los afiliados, por eso digo que el que venga de interventor, no vamos a hacer como hacía antes que estamos adentro para que nos peleemos”.

Manifestando a continuación, “que venga y que haga su trabajo, nosotros sabemos hacer nuestro trabajo en la calle, nosotros sabemos militar, nosotros sabemos dónde están los compañeros, que no nos vengan a imponer nada, siempre tuvimos problemas, ninguno se salvó de esto y hoy tenemos un partido para trabajar, a cada uno se le dio su lugar, vamos a trabajar y vamos a ganar, que lo entiendan en Buenos Aires, vamos a ganar”.

Finalmente dijo Rivarola, “nosotros somos peronistas, conocemos los barrios, no vamos cuando necesitamos los votos, siempre vamos a visitarlos, no somos de Buenos Aires que viene a esta provincia cuando necesitan los votos, vamos a trabajar codo a codo para que las cosas lleguen a la provincia desde Buenos Aires”.