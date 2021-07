Rituales durante el mes de agosto en honor a la Pachamama

Sobre el ritual que se debe realizar para el 1ro de agosto en honor a la Madre Tierra, más conocida como Pachamama, se refirió Javier Jurado, quien es conocedor de esta tradición bien arraigada en esta zona del país, principalmente Jujuy donde fue declarada como Capital nacional de la Pachamama.

El concejal Javier Jurado comentó, “nada más lindo que contar las cosas de mi provincia de Jujuy, aquellas que me enseñaron fueron mis comadres las que me enseñaron mucho de esto y que me siguen enseñando, porque esto no es una receta ni un protocolo que se pueda respetar, esto es algo que viene de hace muchos años, los Incas descubrieron que la tierra en el mes de agosto está infantil y hay que prepara para las cosechas, entonces ellos cómo adoraban al sol, a la luna, el viento y también a la naturaleza, decidieron a hacer un pozo donde le pusieron hierbas aromáticas, comida de sabores de la naturaleza, un animal para que se produzca el ganado y así fue eso en principio para dar de comer”.

Luego Jurado agregó, “al inicio era todo natural, después lo fuimos adoptando en Jujuy, Perú y Bolivia, entonces al ser de trasmisión oral se fue modificando y agregando distintas cosas, esto se hacía en los campos y en la finca alejados porque estaba prohibido por la iglesia y algunos ciudadano que veían con mal agrado y decían mira lo que hacen, se burlaban o se reían, creían que era algo satánico, malo y a lo largo del tiempo tratamos de desmitificar lo que se hace, no es que te levantas a la mañana y tomas vino o vas a una fiesta y te emborrachas, no tiene nada que ver, hay horarios para hacerlo entre las 12 y la 15 donde el sol está totalmente sobre la tierra y la cubre, para cerrar el pozo es a las 18 horas donde se pone la comida que es lo mejor que tenes para darle de comer a la tierra, se sahúma el pozo, se ponen los alimentos las bebidas y nada más para pedir buena cosecha, buen ganado y para que no haya hambre en el mundo”.

A continuación agregó, “algunas comunidades acostumbran hacer 12 comidas para que no falte la comida en ningún mes del año y así van haciendo distintas, nadie dijo que tiene que ser 7 o 12 ollas, eso es parte del folklore, simplemente es homenajear y hacer un pozo, como si fuera el cumpleaños de la tierra, entonces el 1 de agosto que ahora lo alargaron hasta el 31 se hacen distintas fiestas, pero por el Covid desde el año pasado se ha disminuido la presencia de gente, estamos como dice el protocolo los fundares y los pasantes, este año es la familia de Cristian Aguilar, sus hijos y esposa son los pasantes del Lote Parapetí, esa Pachamama hace 39 años que existe ósea que desde 1982 hasta la fecha son 39 años de tradición, cultura, de conocer y hacer”.

Además mencionó, “nunca se deja de rezar se pone el génesis, se bendice los alimentos, se pone el agua, se ponen las bebidas y las comidas que hay que comer, es una fiesta familiar, comunitaria en donde la mujer lleva todo lo que hay que hacer en ese momento, lleva en sí la ceremonia indicando como es y participan todos los que están alrededor de dicha ceremonia, no es una cosa satánica ni nada, en el 2010 el papa Juan Pablo II dijo que debían respetarse las fiestas de los pueblos originarios y eso comprendió el carnaval, la Pachamama y otras fiestas que la gente hace, como ser por ejemplo San Santiago, La virgen de Guachana, La virgen de Guadalupe y muchas fiestas más que la organizan la gente, no hay que centralizarse como antes cuando estaba todo prohibido sino que esta ceremonia para hablar hay que conocerla y para opinar hay que ir y ver qué de qué se trata, de esa manera nosotros sabemos nuestras costumbres, cultura y tradición, no hay otra forma de saberla interpretar porque si hablamos por hablar no vamos a conseguir nada, así que los invito para que vean todo lo que escribo en el Facebook y lo que puedo decir a los jóvenes es que conozcan, nosotros a la naturaleza la agredimos mucho podando los árboles, muchas veces las comunidades originarias dicen cuando vas a pescar o cuándo vas a casar tenes que hacer un pocito y ofrendar un poco de coca y de vino, taparlo con eso está pidiendo permiso a la naturaleza para entrar a ella sacar lo que necesitas y de allí seguir el camino entonces también deberíamos saber que hay que cuidar, no hay que talar nuestros montes y cuidar sobre toda la naturaleza que nos alberga, la tierra es nuestra casa entonces de esa manera los Incas interpretaban eso este día”.

Para finalizar Jurado destacó, “una de mis comadres más viejitas me enseño como descubrir donde tenes un pozo, ella me dijo que debía agarra una manguera y regar todo el patio y donde se hundiera la tierra ahí es y si no llegara a hundirse hay que buscar una mujer mayor y decidir donde hacer el pozo, puede ser cerca de un arroyo o un árbol donde esté en contacto con la naturaleza y donde siempre lo van hacer, esto es una fiesta anual, no se lo abre en febrero, no es del carnaval, en carnaval es un agradecimiento de cosechas que hacen los pueblo originarios Guaranís, nosotros los Coyas pedimos en el mes de agosto y el martes de carnaval o chaya es donde baila el toro y sale el producto de la caña simbolizando el agradecimiento de cosecha que hubo durante todo el año, entonces en agosto los pueblos originarios Coyas piden buenas cosechas y en febrero se agradece, eso muy poca gente lo dice, son dos pueblos distintos en música, en vestimenta y creencias también, pero en febrero se juntan las dos donde se agradece”.