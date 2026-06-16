Rindieron homenaje al General Manuel Eduardo Arias, héroe de la Patria

El gobernador Carlos Sadir presidió el acto protocolar en la Casa de Gobierno junto al vicegobernador, Alberto Bernis.

El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto protocolar en homenaje al General Manuel Eduardo Arias, acompañado por el vicegobernador Alberto Bernis, autoridades provinciales, integrantes del Instituto de Estudios Históricos “General Manuel Eduardo Arias” y representantes de la comunidad gaucha.

La ceremonia comenzó con el izamiento de los pabellones nacionales en la explanada de la Casa de Gobierno y continuó con la colocación de ofrendas florales en el Salón de las Banderas, en reconocimiento a la figura del héroe quebradeño y su aporte fundamental a la gesta independentista.

La jornada también sirvió para reivindicar el legado de hombres y mujeres que, desde Jujuy, contribuyeron con valentía y compromiso a la construcción de la Patria. En ese marco, se destacó además la conmemoración del Día del Gaucho Jujeño, símbolo de identidad, tradición y pertenencia.

Arias, clave en el proceso de la Independencia

El secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, resaltó la importancia histórica de la provincia en el proceso independentista y señaló que “hoy se conjugan una celebración y una conmemoración de profundo significado para Jujuy”.

Asimismo, destacó las gestiones impulsadas por legisladores jujeños para fortalecer el reconocimiento nacional de Manuel Eduardo Arias como prócer de la Independencia. “La idea es que todo el país valore y conozca más nuestra historia y el aporte de Jujuy a la lucha emancipadora”, expresó.

En ese contexto, también puso en valor el rol de las mujeres gauchas, cuya participación fue fundamental durante las luchas por la Independencia. “Tienen un sitial de honor en nuestra historia”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Instituto “General Manuel Eduardo Arias”, Isidoro Cruz, destacó las cualidades humanas y militares del prócer jujeño, a quien definió como “un hombre excepcional, dotado naturalmente para la conducción y la estrategia”.

Además, agradeció la presencia de las máximas autoridades provinciales y subrayó la importancia de mantener viva la memoria de quienes forjaron la libertad de la Nación. En ese sentido, recordó que el historiador y expresidente Bartolomé Mitre reconoció a Arias como uno de los más destacados comandantes de vanguardia de las guerras de la Independencia.

Finalmente, convocó a profundizar la valoración de su legado histórico. “Así como reconocemos la grandeza del Éxodo Jujeño, también debemos dimensionar la epopeya protagonizada por el General Manuel Eduardo Arias y su contribución decisiva a la causa de la Independencia”, concluyó.