Rige una alerta amarilla por vientos y tormentas para Jujuy y 14 provincias

El mapa nacional presenta un escenario climático complejo para las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso para gran parte del país. Mientras el norte espera fuertes precipitaciones, el centro y la Patagonia se verán afectados por ráfagas intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla que se divide en dos frentes principales: tormentas de variada intensidad para las provincias del norte y vientos fuertes para el centro y la región patagónica.

El mapa del fenómeno: tormentas y ráfagas

El organismo oficial detalló que el fenómeno no será uniforme en todo el territorio. El desglose por provincias indica:

Bajo alerta por tormentas: la inestabilidad afectará principalmente al norte de Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Salta.

Bajo alerta por vientos: se esperan ráfagas de consideración en Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, el sur de La Pampa, Río Negro, Chubut, el sureste de Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja.

Prevención y seguridad

Ante la llegada del temporal, las autoridades de defensa civil ya emitieron recomendaciones para minimizar riesgos.