Ricky Montaner rompió el silencio sobre las versiones de crisis con Stefi Roitman

El cantante se expresó en sus redes sociales después de las especulaciones de sus seguidores.

En las últimas horas trascendieron versiones de que, a solo dos meses de haberse casado, Stefi Roitman y Ricky Montaner están atravesando una crisis. Por primera vez desde que se multiplicaron los rumores, el cantante fijó una posición.

A través de las redes sociales, compartió una foto en la que habló sobre el tema, notablemente ofuscado por las especulaciones que se estaban haciendo sobre su matrimonio.

Qué dijo Ricky Montaner sobre las versiones de crisis con Stefi Roitman

En sus historias de Instagram, Ricky Montaner compartió una foto suya en la que se lo ve levantar el dedo índice, casi de manera acusatoria. “Dejen de hablar mierda”, escribió en la instantánea.

Horas después, difundió un video en el que Roitman está con una sonrisa y agarrándose la cara. “Domingo”, aparece escrito en la story, aunque fue subida este martes.

Antes, Stefi Roitman había mostrado una foto en la que a ambos no se les ve la cara, pero en la que el músico la abraza. Ricky, a su vez, compartió esa historia.

Cómo empezaron los rumores de crisis entre Stefi Roitman y Ricky Montaner

Desde que regresó al país, Stefi Roitman no compartió fotos junto a Ricky y viceversa. A la distancia entre ellos se le sumó un sospechoso mensaje que tuiteó la actriz hace unos días. ¿De qué habla Stefi Roitman?

“Uff. Pasé un fin de semana lleno de todo. De recuerdos, de tristeza, de ansiedad. De ir y venir. También de emoción, alegrías y adrenalina por lo que viene. Soy un tsunami espectacular. Quisiera ir y sentir con más calma, pero no me sale”, tuiteó la actriz.

Ricky Montaner colaboró con una tiktoker colombiana

Mientras Stefi Roitman hacía la suya en Buenos Aires, Ricky Montaner también pero a miles de kilómetros de distancia. Por motivos laborales, Mau y Ricky se juntaron con la colombiana Brianda Deyanara, una cantante que la rompe en TikTok.

Si bien se trata de la agenda de trabajo de Ricky, no faltaron las personas que lo vincularon sentimentalmente a la tiktoker.

Por su parte, Stefi Roitman disfruta sus días en Buenos Aires rodeada de sus amigos y familia. Pero no todas fueron noticias: hace unas semanas tuvo que ser intervenida por un problema de salud.

“En teoría no puedo moverme mucho… pero bueno. Ya llevo varios días quietiiiiita”, había comentado a través de una historia de Instagram. Al rato, y ante la insistencia de sus seguidores, explicó que había tenido que operarse una muela.

“Estoy recuperándome de una intervención que me hice en zonas bucales. Hoy me siento mejor. Lxs amo mucho y espero lograr contagiarles un poquito de la enershyyy del día que fue hoy, esta canción me lleva a momentos lindos que me dan de todo, que tengan feliz noche, que mañana será un mejor día. Siempre”, escribió.

La relación familiar entre Stefi Roitman y Marlene Rodríguez

Muchos medios señalaron que existía una mala relación entre Stefi Roitman argentina y Marlene Rodríguez, la madre de Ricky Montaner.

Cansada de las especulaciones, Stefi aclaró los tantos y habló del supuesto conflicto con su suegra. “La gente debe estar harta de leer tanta falacia porque se dicen cosas que no son verdad. No me puedo llevar mejor con la familia de mi marido”, aseguró la actriz.

Por supuesto, en el programa radial quisieron saber cómo eran recibidas las fake news dentro de la familia Montaner. “Nos reíamos de lo que se dice, pero ahora ya no lo hablamos. Yo me contengo, pero me encantaría responder todo. Al principio me afectaba, pero ahora ya no porque entiendo que es mentira”, explicó.

