Ricardo Romero realizó un balance de su gestión como intendente en Tilcara

El actual intendente de Tilcara Ricardo Romero, cumplió dos gestiones al frente de la Municipalidad, el 10 de diciembre finalizará su mandato.

Esta mañana en una entrevista con nuestro medio, realizó un balance de toda su gestión al frente del municipio destacando que va a dejar las cuentas en orden para su sucesora.

El intendente de la localidad de Tilcara Ricardo Romero comentó al respecto, “los trabajadores tilcareños se tienen que sentir orgulloso con todos los problemas que hemos tenido y con las demandas que hemos tenido, porque hemos trabajado devolviéndole todos los derechos que le corresponde a cada uno de los trabajadores, así que me voy contento, porque hemos estabilizado y creo que la intendente que asuma el 10 de diciembre no tiene que tener problemas porque estamos acomodando los números acá conjuntamente en la Casa de Gobierno para que no tenga problemas y no haya despido, porque no tiene que haber despido en el municipio de Tilcara y porque se ha trabajado de forma ordenada con todos los papeles como tiene que ser”.

Sobre la gestión detalló, “el 10 día de diciembre estoy terminando mi gestión y en el balance nosotros cuando asumimos en el 2015 tuvimos la primera inundación, luego la segunda y así la tercera, hemos sufrido tres inundaciones y que creo que nos hemos recuperado rápido, hemos puesto a Tilcara de pie a pesar de que eso te demora, en el plan de trabajo, después tuvimos el tema de la pandemia 2020, 2021 con un pueblo y un país parado, un pueblo turístico como lo es Tilcara donde más del 60% vive del turismo, también ha sido una afectación y un golpe fuerte a la economía regional y después lo que sufrimos diariamente la pérdida del poder adquisitivo, del salario y la inflación que es incontrolable y que nos está afectando directamente a todos los trabajadores, como también a la gente que nos viene a visitar, a pesar de los cortes de rutas que hemos tenido se está recuperando la economía interna y también los proyectos que dejamos a raíz de las inundaciones como ser el tratamiento de la Cuenca del Huasamayo, el tema del Cerro Negro que esos trabajos van a traer solución para los tilcareños, el tema del Parque Lineal, el nuevo puente que son trabajos y proyectos que venimos trabajando conjuntamente con el gobierno provincial y también con el gobierno nacional”.

“Ojalá en algún momento se pueda concretar esos proyectos y en nuestra gestión no hemos esperado sentados en el sillón del municipio, si no hemos trabajado permanentemente con viajes hacia nación y tocando puertas lo que llevó su tiempo y ojalá en algún momento se concrete, porque eso va a cambiar la historia de muchos tilcareños y también de la gente que nos está visitando permanentemente en nuestra localidad”, agregó el jefe comunal.

A su vez expresó, “creo que ha sido uno de los municipios de la provincia de Jujuy que en el 2015 más allá de toda la situación, es uno de los municipios que no hemos despedido a ningún empleado, hemos trabajado con cada uno de ellos, le hemos sostenido su fuente laboral entendiendo que detrás de cada persona hay una familia, así que hemos sido muy respetuoso y vamos a seguir trabajado en eso y cuando yo asumí en el 2015 ellos estaban cobrando 1.800 pesos o 2.500 pesos en mano, después hemos empezado a mejorar su sueldo y cambiando de categoría y a los jornalizados, hasta llegar a un contrato y después salió el decreto provincial donde se incorporaba a planta permanente con 5 años de antigüedad, hemos venido trabajando con el Gobierno de la provincia bien y hoy tenemos una planta permanente de casi el 100% y creo que no tiene que haber problema, por eso estoy gestionando para que los recursos y los salarios de los empleados no tengan problemas y mediatamente dejemos todo blanqueando para que la intendente electa cuando asuman no tenga problemas y no haya despidos ni ninguna cuestión. Todos los papeles van a quedar claros de todo lo que se hizo y en la planta permanente tomando en cuenta el decreto provincial que puso a consideración el gobernador de la provincia”.

Agregando luego, “nosotros gracias a Dios ya pisó tierra tilcareña el ferrocarril que es proyecto que tenemos trabajado junto con el gobierno provincial y en materia de educación, en una gestión nuestra conjuntamente con la ministra anterior, hemos gestionado la construcciones de edificios para el Escuela de Artes 49, que se está haciendo anexo a la Escuela Normal frente al YPF y hace unos par de días, hemos dado la apertura de obra para el Bachillerato 25 que hace montones de año que no tenían su edificio propio y después se está construyendo en el Hospital Salvador Mazza más infraestructura y ahí se planteó una sala de quirófano para que podamos atender, no solamente a los tilcareños, sino también a la gente de la Quebrada, porque el único hospital de cabecera es el de Tilcara y después está el de La Quiaca porque nos pasó que muchas veces no llegan a San Salvador con vida por el largo trayecto”.

Destacando Romero, “son muchas cosas, así que estamos dejando un balance positivo, hemos jugado el regional de hoteles de turismo, tenemos las carreras universitarias, tenemos la Oficina de Empleo, tenemos la oficina de ANSES, esas oficinas antes no existían en la localidad y eso también son beneficios para los lugareños porque tienen acceso directo a esos beneficios y cuando no teníamos estos beneficios tenía que emigrar a otra localidad y hoy lo tiene para hacer el trámite directamente en nuestra localidad, lo que creo que eso es muy importante”.

Luego contó, “nosotros como jefes comunales tratamos de juntarnos con los ministros y llevarles las demandas que nos preocupan, cómo ser la educación, la salud, la seguridad, hemos trabajado también con la fuerza de seguridad local y el año pasado hemos hecho una refacción en la Seccional 14”.

También dijo e, intendente, “siempre todos los meses desde el primer día de mi gestión en el 2015 siempre hubo un faltante que se iba acreditando a raíz de los ajustes de los salarios de los empleados, de todas maneras, nosotros siempre venimos por esos trámites y por otros acá a Casa de Gobierno, porque siempre hubo compromiso del gobierno provincial de acompañar y resolver, ellos ponen un porcentaje y otro porcentaje lo pone nuestro municipio, así que ya medianamente estaría resuelto”.

Finalmente manifestó, “la política es dinámica, nosotros no buscamos beneficios personales, nosotros hemos sido muy respetuosos, yo sigo siendo peronista y tengo compromiso hasta el 10 de diciembre con el gobierno provincial y con mi pueblo, no debo generar un caos institucional porque soy respetuoso y mi gestión es hasta diciembre del 2023, después veremos cómo continuar y seguramente en la línea del partido porque somos de las raíces, porque el ser peronista lo llevo en el alma, gane o pierda, son estrategias que uno debe afrontar dentro de la política para poder gobernar y encarar proyectos, así que luego de dejar mi cargo seguramente volveré a las esencias”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ