Ricardo Darín disparó contra la dirigencia política: “No me fumo más la grieta”

El popular actor Ricardo Darín habló de política y fue muy crítico con la dirigencia argentina, y en ese sentido consideró que los partidos políticos “no están unidos para frenar la pandemia”.

Ricardo Darín no le cree a ningún político argentino, y aseguró que en tiempos de pandemia lo que él considera es que no hay unión en la dirigencia para enfrentar este virus mortal que está acabando con la vida de miles de ciudadanos en el país y el mundo.

Para Darín, y a pesar del contexto de la pandemia, lo que se observa es que reflotó la grieta, y en ese sentido, disparó:

“No me fumo más la grieta… Nunca la entendí y en todo caso si viene, viene desde tiempos tan inmemoriales que solo cambió de cara o de color, pero en realidad esta cosa del Boca o River, del ‘si vos no pensas como yo sos mi enemigo y tengo que eliminarte’, no va. Yo no me anoto en esa porque es una gran pérdida de tiempo, de energía y, además, es estar poniendo los porotos en la canasta equivocada”, exclamó el actor en una entrevista en el canal América TV.

Además agregó que ya no ve a los partidos unidos con el objetivo de frenar la pandemia pese a sus diferencias políticas. Y en ese sentido añadió que cuando la pandemia llegó al país “se sintió muy bien” al ver trabajar juntos a Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, hasta que observó que “apareció algo político y se empezaron a separar”. Y se preguntó: “¿Entonces la súper prioridad no es la salud de la población? Me empecé a asustar, pero como ya estoy acostumbrado, después me calmé”.

Y siguió: “Entiendo que todo el mundo quiera, de alguna forma, hacer que se note o prevalezca la actitud de uno por sobre la del otro. He llegado a pensar que hay gente a la que le interesa que haya grieta y también hace cosas para que exista, se profundice, sobreviva y no quede de lado. De la misma forma en que creo que tristemente hay quienes de este encierro han sacado provecho, que lo hace de cualquier cosa, le saca agua a las piedras”, sentenció el actor.

Finalmente el actor remarcó que “todo el mundo está al tanto de que la gente no da más, pero me gustaría pensar que, al igual que al principio, lo que está primero es la salud de la población”.

