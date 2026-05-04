Ricardo Arjona sorprendió con una interpretación de “Fuiste tú” junto a Euge Quevedo

El guatemalteco y la cordobesa unieron sus voces en el escenario.

El músico guatemalteco Ricardo Arjona sorprendió a la audiencia de su tercera función de “Lo que el SECO no dijo” en el Movistar Arena de Buenos Aires con la presencia de la cantante Euge Quevedo, quien se unió a él para cantar su megahit “Fuiste tú”.

Casi al final de su espectáculo, la melodía de la canción amada por toda una generación comenzó a sonar y, para sorpresa de los presentes, la figura de la cantante de cumbia subió al escenario para robarse todos los aplausos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ambos artistas unieron sus voces para un vibrante dueto que revolucionó a los miles de fanáticos presentes, en lo que fue un show completamente sold out.

Con producción de Fénix Entertainment, a Arjona aún le esperan 10 funciones de su residencia en Buenos Aires, pactadas para el próximo 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24 de este mismo mes.

En la misma línea, el guatemalteco agradeció a la cordobesa con una emotiva Historia en su cuenta de Instagram: “Qué bonito tenerte @soyeugequevedook. Fuiste tú, fue inmensa contigo”, celebró el artista.

Este es el segundo encuentro que Arjona tiene con un artista oriundo de Córdoba, ya que, previo a su función en el Arena de Buenos Aires, el cantante conoció a la leyenda del cuarteto, La Mona Jiménez, en el hotel donde se está hospedando. (NA)