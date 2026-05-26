Ricardo Arjona cantó junto a “La Sole” como invitada de un cierre único

En el Día de la Revolución de Mayo, la artista se subió a las tablas junto al cantante guatemalteco.

El reconocido cantante guatemalteco Ricardo Arjona dio un cierre de lujo a la primera etapa de su residencia en Buenos Aires y entonó “Fuiste tu” junto a Soledad Pastorutti en el microestadio Movistar Arena, este lunes 25 de mayo.

Según el comunicado oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, “La Sole” acompañó al intérprete, pero en este Día de la Revolución de Mayo, la cantante no “revoleó el poncho”, sino que se puso al ritmo de la balada en tono de la voz femenina que se suma en cada concierto.

Arjona concluyó las 14 funciones de la estadía porteña, además de dos espectáculos en Córdoba, pero recientemente anunció que esto no implica la despedida del país, sino que añadió tres nuevas fechas en el arena para los próximos 1,2 y 5 de julio.

Con producción de Fénix Entertainment, “Lo que El Seco no dijo” se convirtió en una de las giras más emblemáticas de su carrera y la apuesta más ambiciosa hasta el momento, con la que agotó entradas no sólo en las 14 fechas argentinas, sino también en Estados Unidos.

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