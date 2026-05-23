Ricardo Arjona anuncia tres nuevas fechas en Buenos Aires tras agotar 14 shows

El artista guatemalteco agregó funciones para el 1, 2 y 5 de julio de 2026, tras haber agotado las 14 presentaciones iniciales en el Movistar Arena.

El cantautor Ricardo Arjona ha logrado un nuevo hito en la música en vivo en Argentina al anunciar tres fechas adicionales en el Movistar Arena de Buenos Aires. Esto se produce tras el exitoso agotamiento de las 14 funciones programadas inicialmente, un récord que destaca su popularidad en el país.

Las nuevas presentaciones están programadas para los días 1, 2 y 5 de julio de 2026, y las entradas saldrán a la venta el martes 26 de mayo a las 9:30 a través del sitio web oficial del recinto, según informaron los organizadores a la Agencia Noticias Argentinas.

Este anuncio sigue a la abrumadora respuesta del público argentino, que agotó rápidamente todas las funciones previstas para mayo, incluyendo los días 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y 25. Este fenómeno marca un gran nivel de convocatoria para un espectáculo internacional en el país.

En cada una de sus presentaciones en el Movistar Arena, Arjona ofrece un repertorio que mezcla clásicos de su carrera, como Marta y Mujer de lujo, junto a temas emblemáticos como Señora de las Cuatro Décadas, Te conozco y Acompáñame a estar solo. El show también incluye canciones de su reciente trabajo, como Despacio que hay prisa, y finaliza con himnos como Fuiste tú, Minutos y Mujeres.

Este espectáculo busca un equilibrio entre nostalgia y novedades, ofreciendo una experiencia única en cada presentación. La puesta en escena, considerada una de las más ambiciosas de la carrera de Arjona, combina recursos teatrales con un despliegue técnico de luces, sonido y escenografía de alto nivel.

La gira, denominada Lo que el Seco no dijo, marca una nueva etapa en la carrera del músico guatemalteco y ha sido catalogada como la producción más espectacular de su trayectoria. Este tour inició el 30 de enero de 2026 en el Allstate Arena de Chicago, donde también se agotaron las entradas, y abarca más de 35 fechas en Estados Unidos y Puerto Rico.

Además, este nuevo ciclo sigue a la histórica residencia de 23 conciertos que Arjona llevó a cabo en Guatemala a finales de 2025, reafirmando su vigencia y capacidad de convocatoria a lo largo de cuatro décadas de carrera.

Con este logro en Buenos Aires, el cantautor no solo amplía su presencia en uno de los mercados más relevantes de la música en español, sino que también refuerza su estatus como uno de los artistas más convocantes de la escena latina. Por otro lado, el músico ha confirmado que está trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado Lo que el Seco no dijo, que se lanzará próximamente.

La expectativa crece ante las nuevas funciones, mientras el fenómeno Arjona continúa marcando hitos en la industria musical y solidificando su vínculo histórico con el público argentino.

(Cadena3)