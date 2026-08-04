«Revolución en la energía limpia»: El avance español con microondas que abarata el hidrógeno verde

Un equipo de científicos de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del CSIC ha desarrollado un método revolucionario para obtener hidrógeno verde mediante energía de microondas.

Esta innovación representa un salto cualitativo en la transición energética, al reducir los costes energéticos y la radiación de carbono ligada al cambio climático.

Una tecnología pionera basada en la electrificación por microondas

El hallazgo se fundamenta en la aplicación directa de radiación electromagnética para desencadenar reacciones químicas sin necesidad de contacto térmico convencional. A través de este proceso, los investigadores han conseguido transformar compuestos en hidrógeno de alta pureza sin generar emisiones contaminantes directas.

A diferencia de los métodos tradicionales, este sistema optimiza el uso de la energía mediante varias ventajas operativas fundamentales:

Elimina las pérdidas por disipación térmica al prescindir de la electrólisis estándar o del calor tradicional.

Aplica un calentamiento selectivo que focaliza la energía exclusivamente en las moléculas objetivo.

Incrementa el rendimiento global del sistema, lo que permite reducir directamente la huella de carbono del proceso.

Sienta las bases industriales necesarias para escalar la producción de forma verdaderamente sostenible.

Clave para la descarbonización y la sostenibilidad industrial

El hidrógeno verde es crucial para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como la industria pesada o el transporte de mercancías. La adopción de procesos eficientes como el de la UPV y el CSIC resulta indispensable para avanzar de forma real hacia la movilidad sostenible y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Además, esta tecnología ayuda a mitigar las fluctuaciones del mercado eléctrico, donde el precio de la luz condiciona la viabilidad de las alternativas ecológicas. Al requerir menor electricidad por kilo producido, se abaratan los costes operativos de manera sustancial, convirtiendo esta alternativa limpia en un modelo comercial rentable.

Impacto en el sector de las energías renovables

La integración de la tecnología de microondas supone un impulso definitivo para las energías renovables. Al acelerar la velocidad de reacción y reducir el tamaño del equipamiento, esta innovación facilitará la implantación de plantas de producción descentralizadas cerca de los puntos de consumo.

En definitiva, la patente conjunta de la UPV y el CSIC posiciona a la investigación española a la vanguardia internacional, ofreciendo al sector industrial una alternativa competitiva para descarbonizar la economía y consolidar un modelo energético respetuoso con el medio ambiente.

Fuente: papernest.es