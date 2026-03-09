Revelaron el ingreso mínimo que una familia debe tener para ser de clase media y no caer en la pobreza

Los ingresos necesarios para no quedar afuera del segmento social medio en la Ciudad volvieron a subir según las cifras oficiales más recientes

El costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó niveles récord en febrero de 2026. Una familia tipo necesita entre $2.269.216 y $7.261.490 al mes para integrar la clase media, según reveló la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad (DGEC).

Los números surgen del último informe oficial que mide los ingresos necesarios para distintos estratos sociales. El estudio toma como referencia un hogar compuesto por dos adultos de 35 años y dos hijos varones de 9 y 6 años.

La metodología considera familias propietarias de vivienda y sin empleados domésticos. Esta aclaración resulta clave, ya que el costo del alquiler representa un gasto adicional significativo que puede modificar completamente los umbrales de cada estrato.

Cuánto necesita una familia para no caer en la pobreza y la indigencia

La línea de indigencia se ubicó en $791.579 mensuales en febrero de 2026. Este monto está determinado por la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que incluye los productos esenciales para la subsistencia alimentaria.

La línea de pobreza, medida por la Canasta Básica Total (CBT), alcanzó los $1.440.147 al mes. Este valor incorpora, además de los alimentos, gastos en transporte, vestimenta, salud y educación.

Para escapar de la vulnerabilidad social, un hogar debe superar los $1.815.373. Ese es el umbral que separa a los pobres del denominado «sector medio frágil».

El sector medio frágil abarca a quienes pueden solventar la canasta total, aunque sus ingresos no superan en más de un 25% ese valor, lo que los mantiene en una zona de riesgo ante cualquier crisis económica.

Qué se considera clase media en la Ciudad de Buenos Aires

La clase media propiamente dicha arranca en los $2.269.216 mensuales. Este monto implica superar en más de 25% el valor de la Canasta Básica Total.

El techo del estrato medio se sitúa en $7.261.490 por mes. Por encima de esa cifra, la familia pasa a integrar los sectores de mayores ingresos o acomodados.

La franja de clase media abarca entonces un rango amplio. Va desde los 2,2 millones hasta los 7,2 millones de pesos mensuales, una diferencia de más de 5 millones entre el piso y el techo.

Esta clasificación permite observar situaciones de estabilidad o vulnerabilidad dentro del universo de hogares que no se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La clase media porteña enfrenta umbrales de ingreso entre los más elevados del país, producto de la dinámica de precios característica de la capital.

Cómo impactó la inflación en los umbrales de ingresos

Los valores de febrero de 2026 evidencian el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo en CABA. Los gastos de las canastas básicas aumentaron de forma sostenida en los últimos meses.

El alza en alimentos y servicios impulsó fundamentalmente este incremento. La aceleración inflacionaria modificó los umbrales de ingresos y profundizó las brechas entre los diferentes niveles socioeconómicos.

El informe del organismo porteño advierte que este contexto afecta especialmente a los sectores más vulnerables. También golpea a los segmentos medios frágiles, quienes pueden experimentar retrocesos sociales ante variaciones negativas en precios o ingresos.

Las referencias para las canastas y las líneas sociales se actualizan todos los meses tomando como base los precios relevados en la Ciudad, un sistema vigente desde 2008 que permite estimar qué porcentaje de la población queda por debajo de cada umbral.

Para qué sirven estas mediciones oficiales

Los valores se calculan en base a consumos típicos de bienes y servicios para el hogar. Sirven como referencia para el diseño de políticas públicas y la medición de la situación social en el distrito.

El sistema se complementa con datos sobre ingresos reales de la población. Esto permite estimar cómo se distribuyen los hogares en los diferentes estratos socioeconómicos de la Ciudad.

La actualización mensual resulta clave para que el diagnóstico social refleje con mayor precisión la situación económica del momento. El ingreso mínimo requerido para integrar la clase media en CABA se posiciona entre los más elevados del país, responde tanto a la dinámica de precios como al nivel de consumo característico de la capital.

(iprofesional)