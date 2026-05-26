Reunión clave en El Brete para fortalecer la respuesta ante incendios forestales

La reunión realizada en la Base de Incendios de El Brete convocó a organismos provinciales, municipios y empresas para coordinar estrategias de prevención y respuesta ante incendios forestales.

En la Base de Incendios de El Brete se realizó una reunión de coordinación e información entre distintas instituciones públicas, privadas y municipios, con el objetivo de avanzar en estrategias conjuntas para la prevención y combate de incendios forestales.

El encuentro se concretó por disposición del ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, y contó con la participación de Bomberos y personal de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia; la Dirección General de Emergencias; Trasnoa; Ejesa; Vialidad de la Provincia y diversas instituciones vinculadas a la gestión de emergencias.

En ese marco, el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Marcelo Torrico, explicó que la reunión estuvo orientada a fortalecer la gestión integral del riesgo de incendios forestales y consolidar el trabajo articulado entre los distintos organismos.

“La idea es prevenir antes que ocurra un incendio y por eso esta reunión es con gente que tiene poder de decisión. Luego avanzaremos con otros encuentros con otros actores de las distintas jurisdicciones para trabajar por la disponibilidad del combustible”, señaló.

Asimismo, indicó que existe una red de trabajo junto a municipios, escuelas y las distintas bases de brigadas de incendios forestales para desarrollar charlas y reforzar las tareas de prevención en cada jurisdicción.

Respecto a la situación actual, Torrico precisó que ya se registraron focos ígneos en distintos puntos de la provincia. “Los incendios ya comenzaron por el norte, ya llevamos 11 incendios desde hace dos días en las serranías de Lozano. Este lunes salió una cuadrilla de la brigada de El Brete que trabajó hasta la noche con gente del lugar y hoy otras dos cuadrillas para ver si ya lo pueden contener”, detalló.

Además, llamó a la reflexión y concientización de la comunidad para evitar la generación de incendios. “Debemos acostumbrarnos a ver verde cuando es necesario y cuando está amarillo cuidar de no prender fuego. Siempre nos hace una mala jugada la meteorología y los fuertes vientos; es ahí cuando tenemos problemas. El año pasado en agosto hubo cuatro focos de incendio y el viento hizo lo suyo y se quemaron casi 3 mil hectáreas”, afirmó.

Articulación de acciones

Por su parte, la jefa de Planificación y brigadista, Alejandra Pérez, destacó que durante la reunión se logró avanzar en la articulación de acciones preventivas junto a las instituciones que trabajan de manera permanente en la temática.

“Debemos tener medidas de antemano, hacer callejones como cortafuego según qué sector, definir qué tarea realizar y en qué momento del año, cuándo necesitamos que la Policía realice recorridos en determinados sectores y presentar los mapas de riesgos de la provincia”, explicó.

Finalmente, Pérez remarcó que para optimizar la capacidad de respuesta resulta fundamental mantener una comunicación precisa con quienes se encuentren en las zonas afectadas, permitiendo así un accionar más rápido y eficiente.