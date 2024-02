Retirados de la Policía se convocan este viernes por reclamos salariales

Aseguran que muchos policías jujeños en servicio “están bajo la línea de la pobreza” y que los retirados tienen serios problemas salariales y sostienen que hay desidia en el pago de conceptos.

El referente de los policías retirados en Jujuy, Comisario (R) Teodoro Toconás informó en la tarde de este jueves que, hoy viernes a las 11:00 horas en la sede de la mutual del Círculo de Oficiales en calle Argañaraz se realizará una reunión de integrantes del sector y viudas de agentes que fallecieron en cumplimiento del deber para tratar cuestiones como cobertura médica y pensiones derivadas, pero especialmente la salarial.

Asimismo invitó a participar a agentes del orden de Capital y del interior, recordando que el resultado del encuentro se notificará debidamente, también se refirió a cuestiones de ascensos postmortem, señalando que a policías fallecidos por Covid, “les tienen que pagar 40 sueldos, y el expediente está en trámite en la Secretaría de Seguridad. La lentitud y burocracia del trámite tal vez se deba a desidia y abandono”.

Señalando el referente que un policía gasta 103 mil pesos en remedios y está ganando cerca de 380,000, cómo hace para vivir cómo hace, la parte psicológica se le va cayendo más y la enfermedad se agranda más porque no tiene plata para contenerse a sí mismo como decía la familia”.

Sobre otras de las cuestiones a tratar dijo, “ahora tenemos también los policías que fallecieron por el Covid, hay un decreto ministerial en donde le reconocen el post mortem y en la Ley de retiro, el post mortem es plata aparte porque tienen que darles un grado superior, como así también le deben dar 40 sueldos y la jerarquía del ascenso, eso lo cobra la esposa y hoy los expedientes siguen en el Ministerio de Seguridad o en la Secretaría de Seguridad, no lo sacan, no quieren pagarle desde el 2020 a la fecha, son ya 5 años casi y los expedientes siguen, espero que no lo archiven, espero que no lo hagan prescribir el expediente, la verdad que ese ya sería lo más nefasto que puede hacer el Estado provincial de no pagarlo a la familia”.

Luego abordó otro tema también que los afecta, “después tenemos el tema del Instituto de Seguro de Jujuy, nosotros somos un número muy considerable digamos en el Instituto y se venía recaudando cerca de $ 400 millones de pesos, un día en una entrevista que hice con el Doctor Vidal el asesor del Instituto de Seguro le consultaba que hacían con la plata. Él me decía que de los 400 millones de pesos gastaban 150 millones de pesos para pagar los médicos y todo lo demás insumo, el resto iba al fondo fiduciario del Ministerio de Bienestar Social. Entonces como quedamos, porque nosotros para ir a un médico tengo que pagar 5.000 pesos y recién sacaron en el Instituto que las internaciones eran gratis, yo tengo un problema visual y tengo que hacerme operar y creo que por cada ojo me sale 200.000 pesos, para pagar esto no tengo que comer dos meses, qué hago con la familia, entonces pregunto al Instituto y me dice que esa operación no cubre el Instituto y una operación cardíaca tampoco cubre porque es muy cara. Ahora considero que de los 400 millones de pesos veamos cómo solucionar y por eso en la reunión de mañana se tratara estos temas, vamos a hacer comisiones al respecto, porque tampoco mañana se va a resolver absolutamente nada, pero eso sí va a llegar a oído del Estado provincial, al gobernador Sadir y a la Legislatura, a los ministros a quienes si no les importa obviamente no nos van a llamar. Por eso vamos a hacer las presentaciones que corresponden de forma legal y si tenemos que judicializar el tema vamos a hacer los planteamientos, es decir que la Legislatura va a tener que ponerse lo que tienen que ponerse y resolver en consecuencia o en caso contrario somos alrededor 7.800 retirados y nos van a tener que pagar a todos el daño y perjuicio sino resuelve en tiempo y forma”.

Asegurando también, “vamos a seguir hasta terminar las últimas instancias y entonces el Gobierno de la provincia tendrá que ver cómo solucionar y si nos resuelven el tema. Nosotros no somos partidarios de tener animosidad ni de voltear un gobierno o de causar daño, nosotros estamos pidiendo nuestros derechos porque somos gente ya adulta y esto es una violencia hacia nuestro grupo etario. Por ejemplo tenemos los seguros que en actividad nos pagaban 120 mil pesos y ahora en retiro si muero mi familia cobra 20.000 pesos, se entiende la diferencia, hay una discriminación marcada y consideremos que somos seres humanos”.

Otro de los temas candentes que toco el Comisario retirado fue de la infraestructura edilicia y dijo, “también las comisarias son un poco terroríficas, están con los cables de luz colgados, también los comisarios que si se caen los revoques lo dejan como están, el ayudante de fiscal que están en los comisarios no le da la mínima atención a las denuncias que se hacen en el Juzgado, no le dan importancia y el policía tiene que dar la cara y lamentablemente la gente no sabe esto, pero siempre el responsable es la policía y entonces quedamos mal nosotros, la Justicia debería hacer un relevamiento en las comisarías pero no lo hacen”.

“Además también los policías tampoco tienen contención y hace poco se suicidó una policía porque no tenemos contención, los policías estamos para atender y por ejemplo cuando un policía atiende el llamado de una persona con adicción donde la persona drogada quien roba reacciona y ataca, entonces los policías son golpeados y si el policía responde luego tiene que pagar un abogado y poner 500.000 pesos en este trámite judicial para poder zafar pero sino tiene que perder su carrera es decir que nosotros no tenemos garantías”, agrego sobre otras de situaciones que vive en su trabajo un policía.

Por último agregó, “por eso estamos pidiendo que se le de capacitación a los policías y también pediremos una reunión con la Justicia y con el Ejecutivo que nos expliquen bien todo, porque nosotros fuimos funcionarios que trabajamos 30 años en la comisaria y sabemos de la problemática que está pasando y que se dé una contención psicológica hacia los policías y las personas con adicción”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ