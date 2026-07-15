Resultados exitosos desde contexto de encierro de «Renovando Energías» y avances en el actual programa

«Renovando Energías» logró más de 60 proyectos-acción en clave ambiental en la modalidad de educación en contexto de encierro. «Circulando Energías» va por más.

El programa provincial “Renovando Energías”, de eficiencia energética y cuidado del ambiente en el marco de la modalidad de educación en contexto de encierro (MECE) finalizó sus premiaciones y sus organizadores destacaron los resultados: más de 60 proyectos desarrollados en los que “sigue sorprendiendo la creatividad de la mente humana”, tal como lo expusieron desde el equipo que fue jurado.

“Renovando Energías”, formación y creatividad de cerca de 300 personas

El Programa “Renovando Energías” inició a mediados de 2025 y recientemente finalizó la entrega de reconocimientos a las comunidades penitenciarias a las que le fueron entregados conjuntos de insumos y materiales de informática, de deportes y educación física, de librería y educativos, y musicales.

Recibieron los premios las comunidades de los establecimientos de Chalicán, en Ledesma, y los ubicados en los barrios Gorriti y Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, ya que fueron parte del Programa 23 docentes y 318 estudiantes de la en contextos de encierro correspondientes a los Establecimientos Penitenciarios Provinciales N° 1, N° 2, N° 3, N° 7 (San Salvador de Jujuy), y N° 8 (Chalicán), en sus ofertas educativas y formativas de Terminalidad Primaria, Bachillerato Acelerado Provincial N° 1 y Centro de Formación Profesional N° 2.

“La experiencia nos encontró con 65 proyectos realmente muy interesantes: todos trabajaron fuertemente la temática de la sustentabilidad; vimos desde productos cosméticos, elaboración de instrumentos musicales, trabajo con plástico reciclado, a maquetas sobre generación de energías renovables, mediciones técnicas de los usos energéticos en los establecimientos para tomar decisiones pertinentes, entre mucho más. Fue una experiencia amplia, que nos dejó un gran aprendizaje sobre la mente humana, sobre que cuando decidimos poner imaginación y hacer prácticas conscientes y con objetivos, se puede y salen grandes resultados”, valoraron desde el jurado interdisciplinario e interministerial que evaluó los desarrollos de los participantes.

El camino de la construcción de conciencia sobre la eficiencia energética en contexto de encierro

“Renovando Energías” surgió de un convenio establecido entre la Secretaría de Energía y los Ministerios de Educación y de Seguridad con el objetivo generar conciencia en la comunidad de los establecimientos penitenciarios sobre formas de vivir atentas a la eficiencia energética y el cuidado del agua y del ambiente.

Es parte de la política “Energía, yo te cuido”, que desde 2016 despliega la Secretaría de Energía como política que busca transversalizar, con trabajo interinstitucional y con eje en la educación, las nociones y conciencia acerca de la eficiencia energética.

Partiendo de un diagnóstico del contexto, de las prácticas, usos y condiciones de cada establecimiento penitenciario, “Renovando Energía” propicia que sus actores planteen un proyecto educativo y científico, en la búsqueda de soluciones sostenibles y de promover conciencia.

Así, logró la elaboración de productos, bienes y útiles con material reciclado, investigaciones y producción de información sobre eficiencia energética, energías alternativas, conservación del agua y protección ambiental en diversos formatos y soportes: fílmico, musical, audiovisual, teatral, murales, entre otros.

“Circulando Energías”, el actual programa para casi la totalidad de las propuestas educativas

Tras los trayectos exitosos de “Renovando Energías”, como también del concurso de eficiencia energética para escuelas de nivel inicial, primario y secundario “El saber ilumina”, este año la Secretaría de Energía impulsó y acordó con los Ministerios de Educación y de Ambiente y Cambio Climático un nuevo programa-concurso provincial .“Circulando Energías”.

La iniciativa propone que estudiantes y docentes de los niveles inicial y primarios, secundarias técnicas y agrotécnicas, y propuestas de MECE desarrollen proyectos -reels para redes sociales, planes de acciones, bienes, servicios y prácticas- vinculados al cuidado del ambiente, el uso eficiente de la energía, la gestión responsable del agua y la economía circular. Esto, con acompañamiento durante los procesos por profesionales de gestión energética y ambiental que brinda el Programa.

Tras el cierre de la etapa de inscripciones, “Circulando Energías” avanza ahora hacia las instancias de formación y capacitación, donde equipos técnicos y profesionales acompañarán a docentes y estudiantes en el desarrollo de sus propuestas. En lo posterior se dará paso a la etapa de producción y monitoreo de proyectos, seguido por la evaluación de los trabajos presentados y, finalmente, la premiación de las experiencias destacadas.

Están participando alrededor de 90 instituciones y propuestas de MECE inscriptas; todas, de las cuatro regiones geográficas de Jujuy, como de las cinco instituciones penitenciarias provinciales, logrando una participación federal que resultará en producciones con las voces, ideas y creatividad de toda la provincia.