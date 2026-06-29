Residencias en Ciencias de la Salud 2026: El Examen Único Provincial se realiza el 1 de julio

165 postulantes cumplirán con la instancia para los cupos en 29 especialidades distribuidas en 6 sedes de formación.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que el este miércoles 1 de julio en el Salón Auditórium de la cartera sanitaria a horas 8 se cumplirá con el Examen Único Provincial en el marco de la convocatoria para las Residencias en Ciencias de la Salud 2026, instancia formativa abierta a jóvenes profesionales y de importancia fundamental para el fortalecimiento del sistema público en su conjunto.

Con un total de 86 cupos en distintas especialidades, avanzando en el cronograma establecido, la presente cohorte cumplirá con el Examen a 165 postulantes inscriptos que se integrará en todos sus aspectos desde la Subdirección Provincial de Formación y Capacitación y la Dirección Provincial de Capital Humano.

Esta instancia que anteriormente se rendía a nivel nacional, depende de cada provincia a partir de este año tanto en la realización, fiscalización y corrección en el proceso de ingreso de los postulantes a las Residencias. En la evaluación provincial, se rinden las ramas generales de medicina, enfermería y bioquímica, estableciendo un único orden de mérito por lo cual los cupos serán elegidos de mayor a menor puntaje, apuntando a cubrir la mayoría de las vacantes.

El sistema de formación y de especialización de los jóvenes profesionales en ciencias de la salud en Jujuy es un ciclo que se cumple en servicio, es decir, aprendizaje y trabajo se desarrollan en simultáneo con acompañamiento de los equipos coordinadores docentes en las sedes formativas del sistema público. De este modo, el perfeccionamiento se realiza en el campo y con la práctica, con la guía de docentes expertos y con un nivel de progresividad que va a permitir al final de la residencia, contar con el título de especialista en la rama correspondiente.

La formación científico-asistencial en especialidades médicas y no médicas se lleva adelante con carácter remunerado, renovación anual y dedicación exclusiva mientras cuenta con modalidad de rotaciones electivas o programadas; esto significa que, con un avance importante en la formación, los profesionales deben cumplir con tareas de campo y/o experimentación en distintos centros asistenciales públicos de la provincia o incluso en distintos puntos del país.

Cronograma de Ingreso a Residencias 2026

Tras el periodo de inscripción presencial realizado del 4 al 15 de mayo, el Examen Único Provincial tendrá lugar el próximo 1 de julio de 2026 en el Salón Auditórium del Ministerio de Salud, en Independencia 41, San Salvador de Jujuy.

Los postulantes deberán presentarse a horas 8 con DNI físico para el registro de asistencia, disponiendo de lapicera negra, lápiz negro y goma de borrar. El Examen tendrá una duración de 3 horas y consistirá en 100 preguntas de múltiple opción.

La nómina de personas habilitadas a rendir se encuentra publicada en el ingreso a la subdirección Provincial de Formación y Capacitación (hall central del Ministerio de Salud de Jujuy).

Tras el Examen Único Provincial, el cronograma de Residencias continúa con las siguientes etapas:

• Publicación de Notas de Examen: 6 de julio de 2026

• Publicación de Orden de Mérito general por disciplina: 13 de julio de 2026

• Elección de la Especialidad: 20 al 24 de julio de 2026

• Adjudicación de cargo: 27 al 31 de julio de 2026

• Instancia Examen Psicofísico: Mes de agosto de 2026

• Inicio de actividades: 1 de septiembre de 2026

Por mayor información, se solicita consultar en:

• Ministerio de Salud de Jujuy: https://salud.jujuy.gob.ar/residencias

• Ministerio de Salud de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso

• Correo electrónico: residencias.msjujuy@gmail.com

• Teléfono: (0388) 4245500 – Interno 5518

• Dirección: Independencia 41, San Salvador de Jujuy – Ministerio de Salud de Jujuy – Subdirección Provincial de Formación y Capacitación – Unidad de Residencias (Frente Salón Auditórium, ex Biblioteca). Subdirector Provincial de Formación y Capacitación: Dr. Juan Manuel Silva.