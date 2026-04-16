Repudian daños en obra de pavimentación en barrio San Miguel, desde el municipio advierten demoras

Desde la Municipalidad de San Pedro de Jujuy repudiaron el mal accionar de algunos vecinos por haber arruinado el trabajo de pavimentación que se está desarrollando en barrio San Miguel.

En la víspera se procedió a darle continuidad a los trabajos de pavimentación de calle Pueyrredón; sin embargo, la obra amaneció con algunos sectores destrozados. “La idea es completar la segunda etapa de esta obra, que comprende la colectora que viene haciendo la empresa Chediak, con la cual estaríamos empalmando con el pavimento que estamos realizando. No obstante, nos encontramos con la triste noticia de que ayer por la tarde el trabajo de hormigón que realizamos sufrió un importante perjuicio por parte de la gente que transita por el lugar”, contó José González.

El director de Pavimento y Recuperación de Calles de la comuna sampedreña explicó: “Hicimos todo el trabajo, lo dejamos señalizado y queda un sereno, pero al retirarse el mismo, gente malintencionada procedió a dañar el pavimento”. Asimismo, agregó: “Lo marcaron con el pie, escribieron; una situación que no es nueva en este lugar”.

Para evitar que vuelvan a repetirse estas acciones y poder continuar con los trabajos diagramados, se decidió pavimentar la calle solamente por la mañana, lo cual, lógicamente, retrasará los tiempos de obra previstos. “Debido a este problema, ahora vamos a disminuir la producción en esta calle, porque vamos a trabajar únicamente en el horario de la mañana, ya que deberíamos esperar todo el día hasta que fragüe el cemento”, explicó.

González lamentó el mal accionar de la gente: “No entendemos por qué hacen este tipo de cosas si la Municipalidad llegó con esta obra porque era un pedido de los vecinos. La pavimentación de la calle es una necesidad y trae mejoras en todo sentido, desde la calidad de vida hasta la transitabilidad vehicular”.

A pesar de todo, aseguró: “Seguimos trabajando. Ya hicimos el movimiento de suelo correspondiente en otro sector de la calle para hormigonar. En esta zona de barrio San Miguel tenemos que esperar que la empresa que realiza la pavimentación de la colectora retire el material que dejó sobre la calle para poder avanzar con el movimiento de suelo y continuar con esta gran obra”.

Finalmente, José González, titular del área de Pavimento de la comuna de San Pedro, reafirmó el compromiso de continuar con los trabajos.