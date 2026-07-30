Reportan nuevos ataques de EE.UU. contra Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió nuevas agresiones contra la República Islámica.

EE.UU. lanzó esta jornada una nueva oleada de ataques contra territorio iraní, reporta Axios, que cita a un funcionario estadounidense.

Previamente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió que las tropas de su país bombardearían nuevamente el país persa. «Les vamos a golpear muy fuerte porque es nuestro turno de golpearlos. Saben que se viene», declaró a los medios.

Conflicto en expansión

La reanudación de las hostilidades entre Teherán y Washington puso fin a una pausa de varios días anunciada anteriormente para llegar a un acuerdo. Además, el conflicto se ha expandido.

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) y las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita llevaron a cabo ataques en Irak el 28 de julio contra milicias proiraníes.

Asimismo, medios iraníes y otros como Axios, reportaron un bombardeo de la República Islámica contra una base de EE.UU. en Jordania.

De su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) emitió un comunicado en el que confirmó haber atacado la base aérea del Ejército de EE.UU. y el centro de mando en Jordania con misiles balísticos este miércoles, en respuesta «a las acciones agresivas del Ejército estadounidense». (RT)