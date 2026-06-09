Reportan la segunda ola de ataques de EE.UU. contra Irán

Así reporta el periodista de Axios Barak Ravid a través de su cuenta en X, citando a un alto funcionario estadounidense.

EE.UU. ha lanzado la madrugada de este miércoles la segunda ola de ataques contra Irán, comunicó en X el periodista Barak Ravid, que trabaja para Axios y Canal 12, citando a un alto cargo estadounidense.

Se indica que la ofensiva «está teniendo lugar ahora y tiene como objetivo los sistemas de defensa aérea y de radar».

Previamente, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comunicó que comenzó a lanzar «ataques de autodefensa» contra la República Islámica después de que las fuerzas persas derribaran un helicóptero AH-64 Apache.

La operación se ejecuta por orden directa del comandante en jefe y constituye, en palabras de Washington, «una respuesta proporcional a la agresión injustificada iraní». (RT)