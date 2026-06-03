Repercusión por el caso Agostina Vega: Piden también que haya “Ni uno menos”

Silvia Saavedra la mamá del joven abogado jujeño desaparecido en democracia en la provincia de Mendoza el 27 de enero del 2023 a tres cuadras de su casa a un colectivo urbano hacia Las Heras se refirió a la situación actual de la justicia en el país.
En la ciudad de Las Heras Nataniel Guzmán quien prestaba servicio en el Juzgado de Familia del Poder Judicial provincial sigue desaparecido. La madre recordó que ya van 40 meses, que son 40 largos meses, o sea casi 3 años y medio sin tener respuesta, sin tener novedad.
Sobre el caso del femicidio de Agostina Vega dijo Silvia Saavedra que cada vez que desaparece una menor, o desaparece alguien que impacta a nivel nacional, se ve cómo son esas esos protocolos, esas búsquedas, lo que se hace, los errores que se cometen, porque quien pasa por estas situaciones como es su caso, se va convirtiendo en investigadora y va teniendo en cuenta lo que se debe y no debe hacer.
Agregando luego, “cuando lo escucho al fiscal del caso Agostina yo me pregunto, ¿quién elige a los fiscales? ¿Qué idoneidad, capacidad, honorabilidad cuentan, en definitiva fiscales son probos? ¿Quiénes son los que los proponen?”
Mencionando así mismo, “son los gobernadores de cada provincia. Fui la única que me opuse a que el fiscal Gustavo Pirelo de Mendoza sea promovido a jefe de fiscales propuesto por el gobernador Cornejo”.
Recordó también Saavedra sobre esta designación, “obviamente que el el Senado mendocino le subió el pulgar y dijo, ‘vamos, adelante. Un fiscal que se fue sin rendir cuentas, sin justificarse, porque cuando escucho al fiscal del caso Agostina, son muchos o muchísimo los justificativos. Bueno, así son todos los fiscales”.
Indicando que sobre ese fiscal, “me recuerda a Pirelo cada vez que yo decía lo que estaba mal, él salía a justificarse en la prensa, en vez de hablar de lo que no ha hecho, de de todo lo que hay en el expediente, solamente salía a refutarme lo que yo decía”.
“Y la realidad es que hoy sigo viajando a Mendoza cada vez que puedo a los efectos de que no se olviden de que Nataniel Guzmán, empleado judicial, falta. Como faltan muchísimos desaparecidos en nuestro país”, agregó.
Luego señaló, “yo me pregunto, así como armaron un grupo antiterrorista de elite, ¿por qué no arman un grupo para buscar los desaparecidos en nuestro país? Desaparecidos en democracia que muchos ni siquiera se visibilizan. Tiene que pasar algo grave como lo de Agustina para que empiecen a aparecer los casos de chicas desaparecida de personas, de chicos, de varones desaparecidos y que no están en el radar de nadie, simplemente de la familia”.
Siguiendo con su opinión mencionó, “por eso yo les pido que en vez de estar peleando para promover un juez tiene que ser este o no tiene que ser pariente de de algún periodista que se investiga, entonces que comiencen a nombrar jueces y fiscales probos, que se pongan los pantalones largos, porque si no seguimos dudando y vamos a seguir dudando de que realmente haya división de poderes cuando vemos cómo se digitan los cargos”.
Continuando con su opinión menciono, “nosotros necesitamos que nuestros desaparecidos en democracia, varones, hombres, sean también ni uno menos hoy, ni uno menos, por favor. También sean buscados, también tengamos respuestas, tengamos esa justicia que anhelamos. Basta de impunidad, ni uno menos.
“El año 23 en la provincia de Mendoza desaparecieron cuatro personas, cuatro hombres y no tenemos respuestas. Pido respuesta por mi hijo, pido respuesta por Sebastián Báez, pido respuesta por Juan Manuel Martínez y por todos los desaparecidos que hoy faltan de sus hogares y no hay respuesta y nadie se hace cargo” solicitó Saavedra.
Por último agregó, “no importa qué gobierno sea, si es afín al oficialismo o no es afín, la impunidad es la misma, porque necesitamos ver, palpar que hay divisiones de poderes y que los jueces y fiscales son probos y no meros discípulos del poder de turno”.