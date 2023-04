Renunció Alcántara a su candidatura a intendente de San Pedro por la lista de Snopek

Esta mañana lo que era un rumo esta tarde lo anunció oficialmente el propio candidato, por lo que convocó en horas de esta tarde a los medios a una conferencia de prensa para informar sobre la renuncia.

El reconocido médico Doctor Jorge Alcántara, que integraba la lista 501 y se desempeña en el Hospital Paterson de la ciudad de San Pedro de Jujuy dio a conocer los motivos de esta decisión. Se siente decepcionado del frente político que integra, pero esperanzado en la construcción de una localidad mejor, dijo que sigue esperanzado para poder gobernar San Pedro de Jujuy.

Al comienzo de la charlas con los medios señaló “me habían dicho que San Pedro éramos la quinta ciudad de la provincia he iban a poner la mayor cantidad de insumos, recursos económicos, porque que hasta los pasacalles que hemos puesto salió del dinero nuestro y mantener la tropa no es fácil, son dos estructuras grandes, las respeto muchísimo, porque más allá de que hay ideas distintas y filosofías distintas de vida, incluso en la parte política los respeto muchísimo y son meros contendientes importantes, pero yo no puedo desgastar a mi gente de la manera que yo he visto los días de ayer y antes de ayer, donde pone su corazón y ponen su empeño, porque la actitud del habitante de San Pedro es lo que nos daba hasta hoy la fuerza para seguir adelante, es lo único, el recibimiento hermoso ver las lágrimas de gente grande, de mis pacientes donde me decían usted doctor se presenta venga adentro corriendo quiere matecito, que somos una hermosa alternativa y así un montón de anécdotas que nos pasaron estos días”.

Recordó además, me decía, que ‘hemos pasado el Covid juntos luchándola, usted era esencial’ porque así como yo estaba dándoles la cara al Covid y sabiendo que este paciente que yo lo tenía a menos de un metro tenía con Covid positivo yo tenía que atenderlo”.

Sobre cómo se siente al dar este paso y no participar como candidato manifestó, “¿si me siento decepcionado? ¡Sí!, pero esperanzado en un mundo mejor, decepcionado porque hay cuestiones políticas que yo no la entiendo, yo no vivo de la política, soy un médico respetado en este lugar con 35 años de trabajo en San Pedro y lo pueden avalar perfectamente ustedes, vayan, conozcan a la gente y pregúntenles quien es Alcántara y quizás la fuerza opositora de nuestro partido aquí en San Pedro desconocían que yo podía tener semejante caudal de votos, por ahí pensaron que quizás podría ser una piedra en el zapato brindando 10 o hasta 12.000 votos, así lo calculamos porque tenemos nuestros centro de cómputo que eran encuestas directas de los distintos barrios, teníamos 15 chicos trabajando solamente en la parte informática y nos daban cada 4 o 5 días cómo estaba, incluso yo puse mi Facebook para que la gente se sume a las propuestas nuestras”.

Luego agregó, “en su momento yo tenía 900 seguidores y pasé tener ahora 1.800, el doble en menos de 2 semanas. Estoy seguro que voy a llegar si algún día se dan las circunstancias de poder estar gobernando la intendencia aquí en San Pedro y como lo dije en mi discurso no iba a ser yo quien gobierne sino el pueblo de San Pedro”.

En referencia a la falta de apoyo económico de parte de la lista que integraba dijo, “amistad siempre hubo, cordialidad siempre hubo, pero en el momento de apoyarme económicamente no y yo le dije ayer bien al contador, me dieron 600.000 pesos en estas dos semanas y quedan 5 días y con 600.000 pesos se puede hacer política, me estaban diciendo indirectamente andate”.

Por lo que finalmente aseveró Alcántara, “la fuerza que yo tenía era del conjunto de mi familia, mi gente amiga, mis conocidos, la gente que me conocen de fondo y profundamente me apoyaban en esta idea que al principio dijeron no, pero mis convicciones eran fuertes y aparte vi que la gente me apoyaba y masivamente se volcaba en las calles cuando estaba mi presencia, así que yo creo que se pierden una oportunidad”.