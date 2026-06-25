Rendirán homenaje a Astor Piazzolla con un concierto en el Centro Cultural “Éxodo Jujeño”

La propuesta se desarrollará en el marco del ciclo cultural “Café de Cámara”.

Con el apoyo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, El Rincón del Buen Vivir rendirá homenaje al bandoneonista, compositor, arreglador y director de orquesta Astor Piazzolla el próximo sábado 4 de julio, a partir de las 20.30, en el Centro Cultural “Éxodo Jujeño”, ubicado en barrio Coronel Arias.

Los amantes de la música, y especialmente del tango, podrán disfrutar de un espectáculo que celebrará el legado de uno de los máximos referentes de la música argentina. El escenario contará con la participación del bandoneonista santiagueño Enzo Luna, junto a Carlos Palacios (violonchelo), Claudio Rodríguez (piano), Celia Palacios (flauta traversa), Federico Giriboni (bajo y arreglos) y la participación especial de Daniel Vedia.

Desde la organización invitaron al público en general a participar de esta velada musical, que ofrecerá un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas de Piazzolla en un formato íntimo, pensado para disfrutar la música de cerca y apreciar cada uno de sus matices.

El tributo se realizará en el marco de una edición especial de “Café de Cámara”, dedicada a la obra del compositor que revolucionó el tango y llevó su música a los principales escenarios del mundo, consolidando un estilo propio que continúa vigente y trascendiendo generaciones.

Declarado de Interés Cultural por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el ciclo “Café de Cámara” propone generar espacios de encuentro a través de la música y la escucha compartida, promoviendo el acceso a propuestas artísticas de calidad. Las entradas podrán adquirirse en el Centro Cultural “Éxodo Jujeño” y en El Rincón del Buen Vivir.