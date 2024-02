Remiseros piden a $ 500 el valor del transporte en San Pedro

Los trabajadores del volante se San Pedro solicitarán al Concejo Deliberante un aumento de $ 500 en el cuadro tarifario.

Luego de conocerse la suba del combustible a partir de febrero, trabajadores del volante de la ciudad de San Pedro de Jujuy, anticiparon que van a solicitar que el precio del pasaje tenga un valor de $ 500.

El referente de los remiseros de San Pedro Roberto Vásquez comentó, “ya está anunciado por el gobierno nacional el aumento de la nafta que va a ser de un 30%, también están hablando que el dólar va a llegar a $ 1.050, por lo cual ellos establecieron que el precio del dólar va a ser el precio de un litro de nafta”.

Luego refirió, “la inflación y el tema de los precios, nosotros no somos ajenos a esto, hace una semana atrás en la reunión con los compañeros se había previsto este desenlace que venía, el pedido va a ser de 500 pesos y es fijo, también nos confirmaron que San Salvador este mes de febrero va a subir 500 pesos también, así que por lo cual consideramos que no es una locura lo que estamos pidiendo”.

Destacando sobre la situación económica, “por otro lado se han liberado los precios, se ha liberado todo y a nosotros nos quieren atar a un precio condicionado, eso no es posible si queremos mantener el servicio en condiciones de parte de la Municipalidad, ahora estamos pagando el canon y todos los impuestos, que pagamos todos los años, aparte nos exigen de todo, entonces nosotros también tenemos que mantener las unidades y los choferes tienen que llevar lo que necesitan para su casa, para el sustento de sus familias”.

Así mismo agregó, “creemos que como mínimo 500 pesos va a ser el próximo pasaje, la gente tiene razón cuando dice que es mucho, teniendo en cuenta que su sueldo no aumento, es verdad, pero de nuestro lado tiene que verlo también porque las cosas siguen aumentando como el combustible, siguen aumentando los repuestos, el chofer cada día se lleva menos, el GNC va a superar los 500 pesos, ya nos dijeron que va a superar los 500 pesos el metro cúbico que hace unos meses estaba 200 pesos, estamos hablando de 500 pesos el metro cúbico de gas”.

“Lo que está sucediendo es una realidad, no podemos pararlo, de nosotros no depende, hay un gobierno nacional que ha establecido esta línea de precios, nosotros vamos al compás de la música que está marcando esta política nacional”, expresó el referente.

Sobre los pasos a seguir dijo, “ya está previsto para febrero una reunión con los concejales, a último momento ya se había establecido como uno de las condiciones, para llevarlo a 300 pesos, que en febrero nos juntaríamos para ver cuál era la situación actual y bueno, la situación actual era lo que ya preveíamos con aumentos donde calculamos que el litro de nafta súper va a superar los 1.000 pesos, yo creo que esto va a ser el impacto a todos los bolsillos”.

También señaló sobre el pasaje escolar, “hay una ordenanza, que ya establece que el 50% lo abona el municipio a través de la recaudación que tiene del estacionamiento pago y el 50% lo paga el padre del alumno consideramos que no debería haber ningún problema en ese sentido”.

Finalmente manifestó Vásquez, “en la reunión se habló el tema de la cobranza en tiempo y forman los abonos, eso también se lo vamos a aclarar a los concejales porque no es posible que el trabajador reciba los abonos y cuando va a cobrarlo, no lo puede cobrar por distintos motivos. Eso también es una queja bastante habitual de los choferes cuando van a cobrar, no se les pagan tiempo y forma, el chófer vive el día a día, el chófer de remis acá en San Pedro trabaja y come, si ese día no trabajo, si no recaudo ese día, su familia no come”.