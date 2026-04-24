Remate ganadero en Jujuy: Convocan a productores a participar de una nueva jornada en la Sociedad Rural

Se realizará este sábado 25 de abril a las 11:30 en la Sociedad Rural. Durante el evento se rematarán 23 animales bovinos de invernada.

El director de Desarrollo Ganadero, Juan Casasco, invitó a productores a sumarse al remate bovino que se realizará este sábado 25 de abril a las 11:30 en la Sociedad Rural, en el marco de la expo de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos.

En este sentido, el funcionario destacó la importancia de retomar estas instancias comerciales, impulsadas nuevamente desde el año pasado, e invitó a productores y público interesado a participar de la jornada. “Estamos convocando a todos los productores a sumarse a esta iniciativa que venimos implementando para reactivar los remates ganaderos en la provincia”, señaló.

Remate de ganado bovino

Durante el evento se rematarán 23 animales bovinos de invernada, distribuidos en ocho lotes. Los ejemplares pertenecen a predios ganaderos de la provincia y forman parte del trabajo articulado con el Ministerio de Producción.

Asimismo, Casasco indicó que el remate se desarrollará en el marco de la exposición organizada por la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, evento que se realiza anualmente y al cual la provincia se suma con esta propuesta productiva. En ese contexto, adelantó que se prevé una nueva instancia de remate para el mes de octubre.

Finalmente, el director agradeció el acompañamiento de las instituciones involucradas, entre ellas el Gobierno de Jujuy, el Ministerio de Producción, la Sociedad Rural y la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, y destacó que el remate tendrá una duración estimada de una hora, en función de la dinámica de las ofertas.