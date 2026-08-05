«Regiones Vivas» reúne en la Capital a productores, emprendedores y artesanos de toda la provincia

La propuesta, organizada por el Gobierno de Jujuy junto a la Municipalidad de San Salvador, invita a recorrer la producción, la gastronomía y la cultura de las cuatro regiones jujeñas en el marco de las fiestas patronales de la ciudad.

Con la participación de más de 300 productores, emprendedores, artesanos, bodegas y referentes gastronómicos de la Quebrada, la Puna, los Valles y las Yungas, comenzó en San Salvador de Jujuy una nueva edición de «Regiones Vivas», la propuesta organizada por el Gobierno de Jujuy junto a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que promueve el desarrollo de las economías regionales y pone en valor la identidad productiva y cultural de toda la provincia.

La feria se desarrolla los días 5 y 6 de agosto sobre avenida 19 de Abril, en el marco de las celebraciones por el Santo Patrono de San Salvador de Jujuy, con entrada libre y gratuita para que vecinos, turistas y visitantes puedan conocer y adquirir productos regionales, disfrutar de propuestas gastronómicas y participar de distintas actividades culturales.

La producción de las cuatro regiones en capital

La secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruiz, destacó que la iniciativa, realizada en conjunto entre el Gobierno provincial y el municipio capitalino, permite acercar a la capital la producción de las cuatro regiones jujeñas.

«Estamos muy contentos y orgullosos de recibir a emprendedores, productores, artesanos, bodegas y propuestas gastronómicas de toda la provincia para que los vecinos de San Salvador y quienes nos visitan puedan disfrutar de la riqueza productiva y cultural de Jujuy», expresó.

Asimismo, señaló que la feria forma parte de las actividades organizadas en adhesión a las fiestas patronales y remarcó que, además de los espacios de comercialización, el público podrá disfrutar de una variada agenda con gastronomía en vivo, pintura en vivo y espectáculos musicales durante ambas jornadas.

«Regiones Vivas» tiene como objetivo fortalecer la comercialización de los emprendimientos locales, generar oportunidades de crecimiento para productores y artesanos, promover el consumo de productos jujeños y consolidar un espacio de encuentro que refleje la diversidad, la identidad y el potencial productivo de la Quebrada, la Puna, los Valles y las Yungas.