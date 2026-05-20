“Regiones Vivas” recorrerá Perico y El Carmen con una propuesta que destaca la identidad jujeña

La muestra itinerante reunirá a productores, artesanos, emprendedores y artistas de las cuatro regiones de la provincia, promoviendo el desarrollo económico local y la integración cultural.

El Gobierno de Jujuy, a través de sus distintas áreas y en coordinación directa con los municipios locales, confirmó el cronograma y los espacios donde se desarrollará la muestra itinerante «Regiones Vivas».

La propuesta busca visibilizar el gran potencial productivo, cultural, gastronómico y turístico jujeño, reuniendo a productores de las cuatro regiones de la provincia: Valles, Quebrada, Puna y Yungas.

La iniciativa, que contará con entrada libre y gratuita, tiene como objetivo principal acercar el trabajo de los emprendedores locales a los principales centros urbanos, fortaleciendo así la economía regional.

Perico

La primera jornada se desarrollará el viernes 22 de mayo, de 09:00 a 20:00 horas, en el Polo Cultural del barrio Santa Rosa de Perico, ubicado en la playa de estacionamiento del Polo Comercial y Cultural, a metros del Mercado Mayorista.

Durante la jornada se llevarán adelante actividades institucionales, cocina en vivo, espectáculos artísticos, muestras culturales, entrevistas a productores y presentaciones musicales, además de la entrega de reconocimientos a emprendedores y artesanos participantes.

El Carmen

La segunda presentación tendrá lugar el sábado 23 de mayo en Plaza Domingo T. Pérez de El Carmen, en el marco de los festejos por el 52° aniversario de la ciudad.

El programa incluirá la inauguración de la Expo Productiva “Regiones Vivas”, propuestas gastronómicas, presentaciones de ballets folklóricos, entrevistas a productores, pintura en vivo y espectáculos musicales durante toda la jornada.

Asimismo, se prevé la participación de destacados artistas locales y regionales, consolidando un espacio de encuentro para las familias y visitantes.

Producción jujeña con identidad propia

Quienes recorran la muestra podrán conocer y adquirir productos representativos de la matriz productiva jujeña, destacándose especialmente los vinos de altura, reconocidos a nivel nacional e internacional por su calidad y características únicas.

Además, la expo contará con productos innovadores desarrollados en la provincia, como el kétchup elaborado a base de chilto o tomate de monte, originario de las Yungas, y la producción de espirulina, un superalimento que continúa creciendo en Jujuy gracias a sus propiedades nutricionales y al desarrollo biotecnológico local.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Gestión de la Gobernación, junto a los municipios de Perico y El Carmen, invita a toda la comunidad a participar de una experiencia que pone en valor el trabajo de productores y emprendedores, fortaleciendo la identidad y el desarrollo de cada región de la provincia.