Refuerzo Alimentario para adultos: ¿Cómo pueden realizar el trámite para percibir el beneficio?

Ayer se anunció oficialmente la implementación del Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos de 45.000 pesos, que se pagará en dos cuotas de 22.500 pesos en noviembre y diciembre.

El titular del ANSES Adrián Mendieta comentó al respecto, “al presentar sus datos no tienen que percibir ningún beneficio de ANSES, ni tampoco ningún beneficio provincial, ni municipal, se van a hacer distintos cruces de datos de su situación socioeconómica y tienen que tener para esta este trámite sí o sí, un CBU porque es ahí donde va a depositar este beneficio que está previsto”.

Con respecto al beneficio detalló, “este beneficio es para personas de 18 a 64 años de edad y justamente el Estado Nacional tomó una decisión muy importante de poder asistir a todas estas personas que hasta el momento no han podido conseguir un trabajo o que están atravesando una situación complicada desde lo económico, que no están dentro del sistema y no cobran ningún beneficio, ni asignación universal, ni potenciar, ni progresar, no cobran ningún beneficio, ni tampoco somos monotributistas”.

Sobre el beneficio detallo, “entonces el Estado Nacional va a depositar estas dos cuotas de 22.500 pesos a partir del 14 de noviembre en cada una de las cuentas de las personas que se inscriben, vale recalcar que la inscripción arranca el día lunes 24, además se va a inscribir durante 15 días, pueden hacer de las dos formas, vía online, o sea por internet a través de la página nuestra con Clave de Seguridad Social y CUIL o si no en cualquiera de las oficinas de ANSES sin turno, obviamente se va a ir viendo de acuerdo la capacidad operativa y los horarios para poder atender a todas las personas que lo hagan de forma presencial”.

Para finalizar añadió, “las inscripciones serán durante 15 días, después se hará el primer corte para así seguir inscribiendo donde se habilitará de nuevo la inscripción para que la gente pueda entrar en una segunda etapa. Vale recordar que es muy importante que la gente tenga el CBU a mano, porque cuando se van a inscribir les aparecerá la opción de los CBU o si no tienen uno cargado les aparece la opción para cargarlo. También recordemos que lo que son Mercado Pago y Uala, no entran porque se necesita CBU con B larga y tiene que ser del titular que solicita el beneficio, porque cuando lo intenten cargar directamente el sistema los va a rechazar y en este caso la persona va a tener que abrirse su cuenta para que se le pueda depositar ahí el beneficio y cuando vallan nosotros los asesoraremos para como tienen que abrir la cuenta pero no lo hacemos nosotros tienen que hacer el trámite de manera personal en los bancos o sino a través de algunas de las App de los bancos oficiales que están disponibles”.