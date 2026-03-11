Refuerzan la seguridad en la Embajada de Israel y la AMIA tras una amenaza de bomba

La AMIA y la Embajada de Israel en Argentina recibieron correos electrónicos que advertían sobre la supuesta colocación de explosivos. Tras el operativo de la Policía Federal Argentina y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, descartó la amenaza.

En el medio del conflicto bélico en Medio Oriente, la Embajada de Israel y la AMIA recibieron una amenaza de bomba enviada por correo electrónico. Los mensajes advertían sobre la supuesta colocación de explosivos en esos edificios, lo que motivó operativos de inspección y el refuerzo inmediato de la custodia de ambos edificios.

«Hay una bomba en la Embajada y en la AMIA», decían los dos mails que llegaron a la casilla de la AMIA y al correo oficial del Museo de la Casa Rosada, según reveló el programa Wifi de A24.

El episodio ocurre en un contexto de fuerte tensión internacional por la escalada en Medio Oriente y a pocos días de un nuevo aniversario del atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires, ocurrido el 17 de marzo de 1992. Además, Irán había lanzado una amenaza días atrás sobre posibles ataques a sedes diplomáticas de Israel en el mundo.

A raíz de los mails, la Policía Federal Argentina activó el protocolo antiterrorista y desplegó a la brigada antiexplosivos, mientras que también intervino la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Tras las revisiones, no se hallaron artefactos ni indicios de explosivos.

Las amenazas también generaron alertas en el Congreso de la Nación Argentina, donde durante la noche anterior se activó un procedimiento de seguridad tras detectarse una mochila sospechosa. El objeto finalmente fue descartado como peligroso, pero el operativo se realizó bajo estrictos protocolos.

El caso quedó bajo investigación de la Justicia federal que quedó a cargo de Sebastián Ramos. El expediente, caratulado como intimidación pública, quedó a cargo del juez Sebastián Ramos, quien ordenó medidas para identificar a los responsables del envío de los correos electrónicos. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad reforzaron los controles en instituciones comunitarias y sedes diplomáticas ante el escenario de alerta.