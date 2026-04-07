Refuerzan la prevención del dengue con jornada de descacharrado en Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del (CIC) Copacabana, acompaña y colabora en el operativo impulsado por el Gobierno de la Provincia para la prevención del dengue en Alto Comedero.

En el marco de las acciones de prevención sanitaria, el Centro Integrador Comunitario (CIC) Copacabana se suma a la jornada de descacharrado dispuesta por el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud, con el objetivo de reducir los criaderos del mosquito transmisor del dengue.

La actividad se llevará a cabo el próximo 8 de abril, a partir de las 08:30 horas, en el sector correspondiente al asentamiento 1º de Agosto, donde se realizará un recorrido previamente establecido para la recolección de elementos en desuso que puedan acumular agua.

Desde el municipio capitalino destacaron la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado, reforzando las tareas territoriales que permiten cuidar la salud de los vecinos y vecinas. En este sentido, el CIC Copacabana brindará acompañamiento logístico y territorial, con agentes municipales que estarán a cargo de la recolección de los elementos en desuso.

Asimismo, los equipos se sumarán al trabajo puerta a puerta para informar y concientizar a los vecinos sobre las medidas de prevención, promoviendo la eliminación de recipientes que puedan convertirse en potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Se solicita a la comunidad colaborar retirando de sus domicilios objetos como latas, botellas, neumáticos y otros elementos que acumulen agua.