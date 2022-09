Reforma Constitucional: Para Liliana Fellner está totalmente fuera de lugar y de tiempo

Continúan las repercusiones sobre el pedido enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura para reformar la Constitución y que el mismo ya tomo estado parlamentario y se está tratando en la comisión de Asuntos Institucionales.

La diputada provincial Liliana Fellner comentó, “voy a hablar en mi calidad de vicepresidenta del Partido Justicialista, nosotros hemos tenido como 4 o 5 reuniones en el Consejo del Partido desde el momento que conocimos el envío por parte del gobernador de este proyecto a la Legislatura”.

Destacando sobre esto, “en el Consejo lo hemos discutido mucho, incluso nosotros y yo hemos presentado un proyecto cuando era gobernador Eduardo Fellner donde había una necesidad de modernización de nuestra Constitución ya que en algunos puntos había quedado en el tiempo y en estos puntos donde hable en el Senado de la Nación estaba el tema de la mujer, de cómo es el trato que se le da a la mujer en nuestra Constitución provincial, muy distinto a nivel nacional, también incluso sobre las comunidades aborígenes en nuestra provincia, dicho esto y hablando de la reforma de la constitución presentada ahora por el gobernador Gerardo Morales, todos coincidimos en algo y es en los tiempos, ahora creemos que todo está totalmente fuera de lugar y fuera de tiempo el presentar hoy esta reforma de la constitución porque estamos viviendo momentos muy especiales, no solamente a nivel nacional como lo que ha pasado con el atentado, ya no se trata de un atentado contra una casa o espacio físico sino directamente gatillar un revolver contra una vicepresidenta de la nación, lo que nos da una radiografía de cómo está la sociedad, es decir los problemas con índoles políticos partidarios, pero además de eso teniendo en cuenta los problemas que hay en nuestra provincia que son los problemas económicos donde los jujeños no llegan a fin de mes y es complicado con la inflación altísima, lo vemos más que cualquier otro lugar del país, entonces este contexto económico, social y político hace totalmente fuera de lugar el hablar de una reforma de la constitución para Jujuy”.

Luego detalló, “yo escuche atentamente las palabras del gobernador en el momento que mandó esta reforma y quiero decirles que ahora la mirada está puesta en la Legislatura de la provincia, el gobernador manda a determinados puntos a tratar en esta reforma ese proyecto ha entrado a la semana pasada y ha empezado el tratamiento en comisión, se puede dar vuelta totalmente lo que manda el gobernador, es decir puede ser que los legisladores que deberían actuar como poder independiente puedan agregar por ejemplo temas como son la coparticipación para los municipios, pueden agregar temas que tengan que ver con otros ítems que el gobernador no ha mandado ni ha visto y ese es el proyecto que después tienen que votar los diputados, entonces más allá de lo que mande el gobernador yo tendría hoy los ojos muy puesto en la Legislatura provincial”.

Ampliando sobre esto advirtió, “lo que hablan y dicen los legisladores provinciales que son del oficialismo, que tienen que ver con el radicalismo y los que tienen que ver con el vicegobernador, porque hay un bloque independiente en la Legislatura que por supuesto votan absolutamente todo lo que dice el Poder Ejecutivo, entonces hoy yo tendría la mirada muy puesta en la Legislatura y cuál es finalmente la propuesta de reforma de la constitución que llega al recinto para ser votada o para ser rechazada, esa es mi visión política porque el gobernador puede mandar lo que mande pero el Poder Legislativo como poder independiente. Vuelvo a repetir, debería actuar como poder independiente como tercer poder o como dentro de los tres poderes del Estado, saber cuáles son los puntos y si es que ellos consideran si es el momento oportuno para esta reforma, pero cuáles son los puntos que deberíamos tratar más allá de lo que mande el gobernador, que vuelvo a repetir es un proyecto lo que manda el gobernador, entonces son los legisladores que tienen que decidir estos puntos si, estos puntos no y agregamos estos puntos, es decir que yo para hacer un balance político quiero esperar la discusión en las comisiones, que ahora lo que ha hecho la comisión y está muy bien, ha empezado a llamar y hemos tenido reunión ayer con los partidos políticos, después se reunirá con los gremios y con asociaciones de profesionales para escuchar un poco la representatividad de la población de Jujuy en los distintos matices, de ahí en más empezara la discusión y la redacción del proyecto que ira a votación en la Cámara para de ahí ver como resultan las cosas”.

“la verdad en lo que ha mandado el gobernador hay muchas cosas raras o sorprendentes porque es un nombre que viene desde hace muchos años en la política, toda su vida desde ser diputado provincial, diputado nacional, senador, gobernador, hay puntos que realmente están contemplados y no hace falta ponerlos dentro la constitución muchas veces tenemos leyes con respecto a eso y es necesario que se cumplan esas leyes nada más no hace falta ponerlo dentro de una constitución incluso hacemos discutido ayer con dirigente del peronismo con respecto a la coparticipación que hace falta aclararla porque la coparticipación de los municipios ya está en nuestra actual constitución provincial pero nunca se hizo una ley o respecto ese punto de la constitución, entonces hace falta volver a ponerla por lo que hace falta es que los que están en la cámara de diputados y llevan la mayoría se decidan a hablar y a trabajar en una real ley para la coparticipación de los municipios y en mi opinión personal sobre el respeto a los animales solo basta una ley no creo que deba estar dentro de la constitución puede ser que haya otras personas dentro de mi partido que opinen distintos y también me gustaría que hable sobre lo que pasa en las comisiones municipales porque se trata de ver cómo hacemos para que los jujeños y jujeñas lleguen a fin de mes y no endeudemos la provincia como lo están haciendo pero como digo es un punto de vista político y los ojos están puesto en lo que pase en las comisiones”.

Comentó a la vez la legisladora, “como dije al principio, yo hablé en nombre del Consejo del Partido Justicialista, donde consideramos que no es momento para la reforma y también en la reunión de los partidos el día de ayer creo que uno solo, el MPJ estaba de acuerdo que empecemos con la reforma de la constitución y los demás, todos dijimos que no era el momento y otros hablaron de más tiempo para trabajarlo, porque las leyes hay que pensarlas y estudiarlas, porque esto es la constitución de una provincia y no se reforma todos los años, lleva su tiempo y discusiones para reformar, además esto es lo que rige a la provincia y está de acuerdo a la Constitución Nacional, por lo que no es una cosa de apuro o a la ligera, se tienen que dar los tiempo necesario para pensarlo y una vez que se apruebe en la Legislatura también debe hacerse con tiempo y de la mejor forma posible sacando las agresiones de un partido hacia al otro, sacando un montón de cosas que en estos tiempos y próximos a unas elecciones de presidente y gobernador no es el momento adecuado en ese sentido. Ayer lo dijimos de buena manera, salvo un partido, todos le expresamos lo mismo, que reflexionen que no es el momento y que creo que la vista de los legisladores hoy deberían estar puestas en otras cosas como ver cómo solucionar el problema de los jujeños para que puedan llegar a fin de mes, como los precios, porque hubo un aumento fuerte en los colectivos de Jujuy, entonces deberían tratar estos problemas, por eso digo y reafirmo que no es el momento de tratar estos temas, pueden esperar, dejen de pensar en la súper estructura y miren un poco abajo lo que le está pasando a nuestra gente y a nuestra población jujeña, eso sí, según lo que dicen las publicidades y lo que dice el gobernador esta bueno, pero no es el momento social, político y económico para plantear una reforma de la constitución provincial”.