Referente nacional de la Coalición Cívica está en Jujuy para apoyar la candidatura de Albizo Cazón

Esta mañana llegó a la provincia de Jujuy el presidente a nivel nacional de la Coalición Cívica y diputado nacional Maximiliano Ferraro, lo hizo en representación de Elisa Carrió, como también de la Coalición Cívica, a fin de avanzar en los diálogos que se está entablando de caras a las próximas elecciones provincial y nacional.

Sobre el particular el referente provincial José María Albizo Cazón comentó, “en estos procesos de elecciones que se avecinan en la provincia estamos garantizando que la Colación Cívica este año participara de las elecciones y continuara sosteniendo valores y principios, porque la Coalición Cívica tiene algo que es indiscutible, nosotros tenemos un compromiso soberano en la lucha contra la corrupción y por sobre todas las cosas, el delito no es radical ni peronista, es delito y en ese sentido sostendremos la misma política de conducta y garantizar a toda la ciudadanía que la lucha que sostenemos de manera inclaudicable desde que hemos comenzado a fundar el partido aquí cuando tenía 18 años y esto va a seguir sosteniéndose por que nos unen esos principios y valores, creemos que no hay que tener miedo al compañero que piensa y cree distinto porque la provincia y la Argentina necesita que todos podamos concordar en proyectos comunes que permitan la integración colectiva y sostener la misma lucha que hemos emprendido a lo largo del tiempo”.

En cuanto a las actividades que va a desarrollar el referente nacional dijo Albizo Cazón, “empezamos teniendo una conferencia de prensa, a partir de allí un almuerzo de trabajo en donde conversaremos con los equipos sobre el diagrama del proceso que se avecina, además tenemos visitas a merenderos de la ciudad Capital y de Palpalá, luego tenemos entrevistas en piso, se prevé una reunión con el vicegobernador de la provincia Carlos Haquim quien lidera el Frente Primero Jujuy luego, a la misma vez también abordar una charla donde será exponente el diputado Ferraro junto a 25 personas que lo acompañaran en el salón Marcos Paz de la Legislatura de la provincia de Jujuy”.

Por otra parte el referente jujeño hablo sobre las candidaturas del ARI, “se dialogara sobre ello para poder continuar con las conversaciones que ya hemos empezado con un acuerdo con él y hemos sostenido verbalmente está mañana nuevamente”.

Mientras que el diputado nacional Ferraro comentó, “parte de nuestra presencia en la provincia de Jujuy tiene que ver con 2 cuestiones centrales, la primera es en venir acompañar y consolidar el trabajo de Albizo Cazón y todo el equipo de la Coalición Cívica en la provincia de Jujuy, pero a su vez también parte de esta gira feral que realiza la Coalición Cívica en el país tiene que ver con tomar contacto y conversar con la ciudadanía, el poder escuchar a sectores económicos y sectores productivos porque es parte de nuestra responsabilidad y estamos en un momento electoral. En la provincia de Jujuy queremos promocionar y acompañar a Albizo Cazón para que integre el Frente Primero Jujuy, por otra parte en el marco de Cambia Jujuy con el gobernador Morales y el vicegobernador Haquim y me parece que la Coalición Cívica contribuye a la diversidad de miradas e ideas que necesita el frente en Jujuy, pero diversidad de miradas e ideas que funciona perfectamente en Juntos por el Cambio y donde trabajamos el PRO, el radicalismo, la Colación Cívica donde convivimos distintos tipos de liderazgos como es el de Elisa Carrió, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Gerardo Morales y los que surjan del radicalismo o la Coalición Cívica, tiene que ver con eso, pero a su vez tiene que ver con tomar contacto con distintos sectores porque también nos preocupa y ocupa la situación económica e inflacionaria, la pérdida de empleo, cuestiones de seguridad y de educación, es por ello que parte de nuestra visita tiene que ver con esto”.

“Hablaremos con los distintos actores que participan del frente para promocionar y pedirles que se integre la candidatura de José porque creemos que enriquece al Frente Cambia Jujuy y al Frente Primero Jujuy, es una elección importante en la provincia pero también es importante a nivel nacional ya que es una elección legislativa y desde Juntos por el Cambio y la Coalición ponemos en juego una elección muy importante para sostener los diputados nacionales y senadores que hacen freno y contra peso necesario para el funcionamiento de la Republica y la posibilidad de construir una alternancia en el 2023, sin dejar de ver la actual coyuntura que es difícil, que preocupa desde el punto sanitario y los puntos de vista de la educación, inflación, seguridad, estas son cuestiones que tenemos que dar respuesta y en todo caso conversar”, agregó el referente nacional.

Al abordar el tema del país comentó Ferraro, “estamos preocupados por la situación sanitaria de algunas de las provincias del país, pero no puede ser una falsa dicotomía salud vs economía o salud vs educación, me parece que el presidente y el equipo del gobierno nacional deben buscar un equilibrio sabiendo que tenemos que seguir cuidándonos entre todos, esto fue evidente a través del mensaje muy claro el que dio la Corte Suprema el otro día con respeto a la Ciudad de Buenos Aires, porque no era solamente la defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que es equiparable a las provincias, sino también ese fallo en las distintas posiciones que tomaron los magistrados habla y reivindica el federalismo de concertación, donde las provincias puedan dialogar entre sí y puedan conversar con el Poder Ejecutivo nacional, a su vez garantizar la presencialidad en el sistema educativo que es con cuidados y protocolos, que fue un mensaje en el caso en particular de la Ciudad de Buenos Aires, pero también es un mensaje para todo el país, la pandemia y la emergencia no habilita a ningún ejecutivo, ni al presidente a hacer lo que se quiera”.

Pasando sobre la política actual y al consultarle cual es la posición de su sector ante la posible suspensión de las PASO expresó, “las elecciones las defendemos y sostenemos a las PASO como una herramienta central para el ordenamiento del sistema político, están garantizadas por ley y exigimos y pedimos que se respeten en el calendario electoral 2021, distintas es a la discusión, hemos expresado públicamente no vemos mal, lo vemos razonable el corrimiento al 12 de septiembre de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias y al 14 de noviembre las elecciones generales creemos que eso es razonable, es por eso que hemos exigido una cláusula cerrojo que dice que la presente ley que modifica por única vez el calendario no puede ser modificada ni derogada durante este año calendario porque lo que está en juego es el derecho público y subjetivo de los partidos y la ciudadanía para poder seleccionar a su candidato y a su vez también pedimos seriamente la posibilidad de discutir la boleta única, que se le garantice a las distintas fuerzas de seguridad que están asignadas al Comando Electoral, que puedan ejercer tranquilamente el derecho a voto y estamos dispuestos a discutir lo que hace al voto en el extranjero que se anuló y que había dictado el ex presidente Mauricio Macri”.

Luego se le consultó con respecto a la ley de biocombustible a lo que expresó, “tanto la Coalición Cívica, como todo el bloque de Juntos por el Cambio estamos a favor de prorrogar la ley actual de biocombustible con lo que implica a pequeña y medianas empresas la cantidad de empleo que genera en muchas provincias de nuestro país, creemos que hay que sacar adelante esa prórroga para después sentarnos a discutir seriamente entre el sector y la representación de la Cámara de Diputados y el Senado una nueva ley de biocombustible pero hoy no podemos seguir estirando esta prórroga por que ponemos en juego a muchísima pequeñas y medianas empresas, además estamos exponiendo la fuente de trabajo de miles que generan las empresas de biocombustibles”.

Volviendo a las candidaturas manifestó Ferraro, “es una oportunidad del Frente Cambia Jujuy en llevar distintos candidaturas que expresen lo que expresó en su momento la candidatura de Gerardo Morales en el primer mandato y conformación del frente y que para nosotros está bien, no debilita ni al Frente Cambia Jujuy ni al espacio Primero Jujuy ni al gobernador o vicegobernador que haya distintos tipos de candidaturas que podrán expresar las distintas miradas de los jujeños, pero a su vez tiene como objetivo sostener el cambio que se produjo en la provincia hace 6 años para que no vuelvan personajes que le han hecho muchísimo daño a la provincia sobre todo a las clases más necesitadas”.