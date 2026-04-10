“Recorremos los barrios para trabajar junto a los vecinos”, afirmó Gustavo Martínez

En este marco, el edil señaló que mantuvo distintos encuentros en los barrios Alberdi, Campo Verde, 10 Hectáreas, B6 y 370 Viviendas de Alto Comedero.

El presidente del bloque de concejales de La Libertad Avanza en San Salvador de Jujuy, Gustavo Martínez, continúa recorriendo los barrios de la Capital provincial con el objetivo de escuchar a los vecinos y gestionar posibles soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Asimismo, Martínez indicó que recientemente se reunió con vecinos del barrio San Cayetano, quienes manifestaron la falta de gestión municipal en diversos aspectos. “En particular, señalaron la necesidad de pavimentar la calle Tres Cruces, una obra mixta que fue abonada por los vecinos hace 30 años y que ahora se pretende cobrar nuevamente. Esto es claramente una injusticia y refleja un manejo arbitrario”, expresó.

El concejal sostuvo que el municipio tiene la responsabilidad de administrar los recursos con transparencia y brindar respuestas concretas a cada vecino. “Mi intención es recorrer todos los barrios de San Salvador de Jujuy para tomar contacto directo y trabajar junto a los vecinos. Cada recorrido me permite ejercer éste rol, ayudar y colaborar en la medida de lo posible con las distintas problemáticas que hoy en muchos casos son más que evidentes”, afirmó.

Para finalizar, Martínez destacó que el trabajo en territorio es uno de los compromisos asumidos con la comunidad. “Implica la responsabilidad de escuchar, acompañar y gestionar, no solo desde la banca del Concejo Deliberante, sino también a través del contacto directo con los vecinos”, concluyó.