Recomendaciones y precauciones por fuertes ráfagas de viento Zonda en Jujuy

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Seguridad, difundió recomendaciones preventivas para resguardar la integridad de la población y reducir riesgos ocasionados por las fuertes ráfagas de viento Zonda.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Seguridad, emitió una serie de recomendaciones preventivas ante las condiciones climáticas previstas por la presencia de viento Zonda en distintos sectores de la provincia, con el objetivo de resguardar la seguridad de la población y minimizar situaciones de riesgo.

En ese marco, se solicitó a la comunidad permanecer en lugares cerrados y ventilados, evitar actividades físicas intensas al aire libre y conducir con extrema precaución debido a la posible disminución de la visibilidad y la presencia de objetos desplazados por las ráfagas.

Asimismo, se recomendó proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias, mantener una adecuada hidratación y asegurar puertas, ventanas y elementos que puedan desprenderse o volarse.

Desde la cartera de Seguridad también se recordó la importancia de evitar hacer fuego al aire libre, no acampar en zonas de riesgo y no utilizar estructuras o elementos inestables como carpas o inflables.

Finalmente, se informó que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse de manera inmediata al 911; al 103 de Emergencias; o al teléfono de Defensa Civil para Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales: (388) 427-1971.