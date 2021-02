Recolectó más de 3 millones de pesos para la comunidad Wichi y estalló contra los políticos

El influencer Santiago Maratea, después de recaudar 3 millones de pesos para la compra y donación de ambulancias para la comunidad Wichi de Salta, no pudo ocultar su indignación con la clase política.

Después de la noticia de que dos funcionarias fueron denunciadas por vender donaciones que llegaban a la provincia para la comunidad indígena. “Es algo que no tiene que ver con partidos políticos, sino con la mierda humana”, disparó.

La noticia de que la casa de una concejal fue allanada por quedarse con mercadería que tenían como destinarios a los Wichis, sumado a que el Gobierno de Salta les confiscó una ambulancia, el instagramer, Santiago Maratea, quien venía logrando una recaudación exorbitante para la compra de ambulancias para dicha comunidad a través de donaciones de sus seguidores, explotó en las redes realizando un fuerte descargo que apuntaba a la clase política del país:

“Estamos hablando de políticos millonarios que le roban a gente que no tiene nada, es algo que no tiene que ver con partidos políticos, sino que tiene que ver con la mierda humana”, sentenció furioso.

La denuncia fue efectuada por una mujer que acusó a sus dos hermanas, la concejal de la UCR, Paola Díaz, y la defensora civil del distrito Judicial de Tartagal, Rosa Díaz, por vender donaciones que pertenecían a la comunidad Wichi.

El joven de 26 años que cuenta con más de 600 mil seguidores en Instagram que lo convirtió en una de las personas más influyentes del país, siguió cargando contra la clase dirigente: “Sobre todo cuando te das cuenta que esta gente millonaria le está robando leche a la comunidad Wichi. Le roban leche… ¿Se puede ser tan miserable?”, dijo en una de sus historias de Instagram, método por el cual se comunica con sus fans.

“Lo peor de todo es que los políticos crean que uno está en contra de ellos. ¿Pueden sacar el ego, imbéciles? Estamos hablando a favor de una comunidad que no tiene nada. No estamos en contra de ustedes, estamos a favor de la gente que ustedes oprimen”, señaló indignado.

El ex conductor de “Generación Perdida” en Radio Vorterix agregó: “Aparte uno arranca a quedar como un bardero por hacer el trabajo que tienen que hacer ellos. Por mí háganlo ustedes, yo tengo que laburar, boludo. No me dedico a esto, no me dedico a conseguir ambulancias para la gente. Ese es el laburo de los políticos, no el mío”-siguió- “Por ejemplo, las donaciones. Parece re divertido…nos juntamos, donamos, juntos, entre todos. A los políticos les digo ¿se piensan que es fácil coordinar todo? No romanticen lo que estamos haciendo, porfi”, cerró en otra historia.

Santiago Maratea es un creador de contenido en plataformas virtuales como Twitter, Instagram y TikTok que cuenta con miles de seguidores en cada una de ellas, convirtiéndose en una de las personas más influyentes en redes sociales. Tanto es así, que el año pasado, afirmó que “las tendencias de Twitter las manejo yo”, al proponer a sus seguidores de imponer un Trending Topic en la red del pajarito y que en pocas horas se ganó un lugar en el ranking de tendencias locales.

El influencer se encontraba en el centro de la escena debido a una acción solidaria con la comunidad nativa Wichi. El objetivo de esta iniciativa trataba de recolectar, a través de donaciones de 10 pesos, suficiente dinero como para comprar una ambulancia y donarla a Omar Gutiérrez, un joven de la comunidad Wichi, que sueña con convertirse en el primer abogado de esta aldea salteña. No sólo logró su objetivo sino que lo superó al recolectar más de 3 millones de pesos y la adquisición de 2 ambulancias para ser entregadas a dicha comunidad.