Reclamos de pacientes trasplantados al ministro de Salud Bouhid

Trasplantados piden al ministro de Salud Bouhid que le den una respuesta para que puedan hacer su tratamiento porque desde el Ministerio de Salud tienen que autorizar el pago para que puedan viajar a Buenos Aires así hacer sus tratamientos cada uno que, hasta el momento, son 14.

Una de las pacientes afectadas Genoveva expresó, “no hay especialista ni recursos materiales para hacer la asistencia,, yo para hacerme una resonancia tuve que esperar 3 meses para que me lo hagan, así que imagínense de eso 3 meses ya me habrían podido medicar en el hospital Argerich, tienen todo no se demora en la mañana te hacen y al medio día ya está, igual que en Salta, acá tenemos que esperar 2 días como mucho, ya nos cerraron las puertas en Tucumán, Salta y nos queda el Argerich de Buenos Aires que es un hospital público”.

Luego agregó, “nosotros queremos que el Ministerio nos cubra el viaje porque en mi caso no puedo viajar en micro por los problemas de la cadera, tengo que viajar en avión, entonces yo ya tengo turno para el médico de trasplante y el reumatólogo, pero si no me lo autorizan o no lo quieren cubrir tendré que ir lo mismo porqué yo priorizó mi salud y cuando llegue halla le pediré un informe al doctor de la situación de como estoy llegando, porque si allí manifiestan que estoy en buena salud no sé”.

A su vez añadió, “prácticamente las reuniones las tuvimos en el Ministerio y fueron 3 o 4 reuniones con la abogada porque tuvimos que colocar una abogada para que nos respeten la medicación que no nos estaban dando, ponían trabas y que nos respeten los turnos para hacernos nuestros controles en el hospital, como para el traslado porque hay pacientes que no pueden movilizarse por sus propios medios, todo eso tuvimos que hacer y de apoco se está logrando, pero la autorización para el viaje es lo que falta”.

Por otra parte destacó, “fuimos a Defensoría del Pueblo para que nos dieran un abogado de oficio porque nosotros somos pacientes que subsistimos con una pensión graciable que nos brinda el Estado y no estamos en condiciones de pagar un abogado, aparte toda esta situación nos perjudica la salud porque no estamos para andar peleando con ellos o estar en las cámaras, nosotros estamos para estar tranquilos en casa y no para estos trajines pero lo tenemos que hacer porque ellos no quieren dar el brazo a torces, eso que no estamos pidiendo nada más que cuidar nuestra salud”.

Para finalizar remarcó, “vamos a continuar con esta medida hasta que nos den una respuesta, iremos a la Defensoría del Pueblo para que nos brinden un abogado de oficio que nos represente así podamos tener una solución”.