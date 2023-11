Reclamos de ex trabajadores de la ex Dirección de Energía en Plaza Belgrano

Continúan con las protestas ex empleados de la Dirección Provincial de Energía ya que desde hace muchos años viene reclamando el pago del 10% que por ley les corresponden por la privatización.

Es un tema que continúa judicializado por la falta de implementación de la propiedad participada por parte del Ejecutivo provincial, y por falta de cumplimiento de todos los articuladores que son a favor de los ex trabajadores. Cuentan con una sentencia judicial que data del 22 de septiembre de 2011, donde figura un peritaje realizado por una contadora, que es empleada pública designada por la Justicia.

Uno de los ex empleado Oscar comentó, “están haciendo lo que quieren por ello nuestros abogados ya hicieron las presentaciones para la nueva impugnación que yo creo que bate un récord Guinness porque el gobierno las 100 hojas que presento, no solamente dice que no nos entregan las acciones, tampoco dice cómo van a indemnizar a los más de 140 muertos que tenemos generado por la hipocresía de ellos mismos, nosotros ya no sabemos a dónde recurrir, no sabemos qué más hacer porque ellos siguen haciendo lo que quieren y sinceramente 140 muertos en plena democracia y totalmente sin justicia y sin el cumplimiento de la ley”.

Sobre el reclamo detalló, “la ley 48 79 dice que el artículo 6 que el paquete accionario que le corresponde a los trabajadores es el 10%, La Dirección de Energía se vendió en 46 millones 90 mil dólares, o sea que el 10% a nosotros nos corresponde 4 millones, 600.000 dólares y eso traducido al día de hoy más los dividendos y el gobierno cínicamente nos quiere satisfacer apenas con un promedio general de 40.000 pesos, es una burla total, él esperar 28 años para que el gobierno nos entregue apenas 40.000 pesos es una burla total, decimos no rotundamente y nuestros abogados ya hicieron la presentación para la nueva impugnación que tiene que generar en este caso la Justicia, nosotros somos 514 ex trabajadores y aproximadamente nos correspondería 30.000 dólares a cada uno de nosotros y el Gobierno nos ofrece 40.000 pesos lo que es una burla totalmente, además ello hacen una liquidación de dividendo en esas 100 hojas que presentan pero no dicen con qué sistema se implementó, porque nos hacen pagar intereses a nosotros de esos dividendo cuando ellos han manejado la plata en estos 27 años y no sé en qué mundo vivimos, sinceramente ellos viven en un universo rotundamente irreal a lo que vive el resto de la provincia de Jujuy”.

Respecto al servicio que prestaba antes la empresa mencionó, “en ese entonces en la Dirección de Energía cuando se había privatizado nosotros habíamos hecho el mantenimiento del cableado de todo el casco céntrico y hasta el día de hoy están a la vista nunca tuvieron ningún tipo de inconveniente y en toda la provincia en general el mantenimiento que hacíamos era descomunal cosa que hoy no ocurre”.

Para finalizar expresó, “esos 50 dólares o 40.000 pesos no son los que nos corresponden y sinceramente esperar 18 años y tener 140 compañeros fallecidos y cobrar solo eso en comparación a los 30.000 dólares que nos corresponden es una burla total y descaro del Gobierno y esto es la herencia que nos deja Morales”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ