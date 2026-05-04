Reclamo de la UOCRA por pagos adeudados a trabajadores de la construcción

Delegación de la UOCRA de San Pedro de Jujuy reclamo por falta de pagos a obreros que trabajaron en las obras que se realizaron en la Escuela N° 221 “Unión Latinoamericana” de la ciudad.

La delegación de la UOCRA de San Pedro de Jujuy llevó adelante un reclamo por la falta de pago a trabajadores de la construcción que prestaron servicios en la obra de refacción de la Escuela Nº 221 “Unión Latinoamericana” de esa ciudad.

El planteo fue encabezado por el referente local del gremio, Carlos Elías Surriable, quien explicó que la medida surge ante la demora en el cumplimiento de las obligaciones salariales por parte de la empresa encargada de ejecutar los trabajos dentro del establecimiento educativo.

Según detalló Surriable, entre cuatro y cinco obreros se encuentran afectados por la situación, quienes vienen sosteniendo sus tareas pese a los retrasos en los pagos. Indicó que, si bien la empresa habría manifestado atravesar dificultades económicas, los trabajadores decidieron avanzar con el reclamo ante la falta de respuestas concretas.

El referente sindical precisó que la deuda no corresponde a varios meses, sino a una quincena de trabajo, a lo que se suman montos retroactivos y algunos bonos que aún no fueron abonados. Esta situación generó preocupación entre los obreros, quienes dependen de estos ingresos para el sustento de sus familias.

Gestiones en curso y continuidad de la medida

Desde la empresa, según señaló Surriable, se informó que se encuentran a la espera de una respuesta por parte del Gobierno en relación a desembolsos pendientes, lo que permitiría regularizar la situación salarial. No obstante, desde el gremio remarcaron la necesidad de una pronta solución.

En este contexto, la delegación de UOCRA San Pedro decidió mantener el reclamo hasta tanto se concrete el pago total de lo adeudado. Paralelamente, el delegado zonal realizó gestiones en San Salvador de Jujuy con el objetivo de obtener respuestas favorables para los trabajadores afectados.

Finalmente, Surriable sostuvo que continuarán acompañando a los obreros en esta situación, remarcando la importancia de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales en obras que se ejecutan en instituciones públicas de la provincia.