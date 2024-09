Reclamo de ATE por el legajo electrónico implementado por el Gobierno

Desde este sector gremial piden que se amplíen los plazos para presentar las declaraciones juradas a través de una aplicación por celular.

Resaltaron que si los empleados estatales no cargan sus datos se le retendrá el sueldo, pero que la situación actual no está para eso y sería un gran perjuicio económico para el empleado público provincial.

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó, “hacer este legajo electrónico en un celular que tiene que tener la capacidad para bajar aplicaciones para para formatear y para mandar formatos en programas que muchos compañeros y compañeras no tienen al alcance ese celular o para bajar, por ejemplo la aplicación Cam escáner para poder escanear los formularios que le exigen p que le piden para poder llenar este legajo electrónico que se permite el acceso con el CUIL”.

Además dijo, “entonces donde sacan los compañeros estatales eso, porque es para todos los compañeros de Salud de toda la provincia hasta el 30 de septiembre para hacerlo, nosotros tuvimos un equipo de compañeros y salimos a recorrer las zonas rurales de El Piquete, Santa Clara, Esperanza y los compañeros no saben llenar el formulario no van a llegar hasta 30 de septiembre y peligra que se les retenga el sueldo”.

Continuó Brizuela manifestando, “ahora esta tarde me reúno con gente del Ministerio de Educación para plantear esta situación se va a pedir una prórroga o que se mande personal para que capacite en las escuelas. En mi caso estuve capacitando a directivos, a secretarios que tampoco saben llenar este formulario o que tienen que llenar formulario y una serie de datos, nosotros llevamos una serie de instructivos, si no, no pueden acceder a ese número, tienen que llamar un número a la Dirección Provincial de Personal y que lamentablemente las vez pasada estuvimos haciendo este trabajo y no me atendieron bien y nos piden de que la gente venga desde el interior con lo que significa el pasaje y todo lo que significa llegar hasta la Dirección Provincial de Personal a sacar ese número para que pueda ingresar al sistema y poder hacer su legajo”.

Remarcando luego, “lamentablemente es una situación que se nos escapa, sino porque ya escapa el conocimiento y el acceso a la tecnología actual que el Gobierno pretende que se sepa en dos meses, por lo menos una prórroga hasta fin de año, es una inconstitucionalidad por lo que tiene que pasar por la Legislatura, tiene que renovarse algunos de los artículos del Empleado Público para los legajo y si bien estos legajos están en cada uno de los ministerios y tenía que ser un cruce de datos nada más para que puedan tener eso, pero no, ahora tiene hacerlo cada uno de los compañeros y por ahí es imposible que se pueda realizar en este corto tiempo que es una semana, así que pedimos un poquito más empatía, además la situación económica está complicada para que le saquen el sueldo por el desconocimiento de la gente en la zona rural”.

A su vez el gremialista destacó, “imaginemos de la zona de Yuto hasta La Quiaca además de la zona rural, debe haber miles de compañeros que no van a poder llegar hasta el 30 de septiembre, porque es complicado, son muchos pasos y por ahí los compañeros no tienen la posibilidad para completar esto, se piden un montón de ítems en los legajos personales, además sacar fotos a una planilla o formulario, luego escanear mandarla, subirla al sistema burocrático y no los pueden hacer los compañeros por el momento, esto debería estar a cargo de los ministerios en conjunto con la Dirección de Personal, donde cada año se renuevan los datos y piden todos esos datos, planilla prontuariar, carnet sanitario, títulos, actualización de títulos, etc.”.

Para finalizar expresó, “si los compañeros no cargan sus datos se le retendrá el sueldo y la situación actual no está para eso, porque no hay paritarias, además la boleta de luz con sumas que superan los 80.000 pesos sin mencionar lo que se gasta en transporte o en la comida, todo eso se debería ver y discutir en la paritaria, no una imposición de un 4% el cual es hecho por una consultora para favorecer al Gobierno porque sabemos que hay plata, pero no está distribuida en los trabajadores”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ