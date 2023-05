Reclamaron “fraude electoral” en Jujuy y exigieron que se abran “todas” las urnas”

Espacios políticos opositores al oficialismo jujeño denunciaron hoy “fraude” electoral en los comicios del domingo 7 de mayo, Realizaron el reclamo en el Centro de Cómputos de avenida Senador Pérez y calle Belgrano.

Los sectores políticos cuestionan el escrutinio definitivo en el Centro de Cómputos de la ciudad Capital, donde hoy hubo manifestaciones exigiendo que “se respete la voluntad popular del electorado” y que “se abran todas las urnas”.

La Capital y Humahuaca son algunos de los lugares desde donde se reporta “falseo de planillas”, “votos no computados” o “votos de más”, entre otras irregularidades a favor de candidatos del oficialista Frente Cambia Jujuy.

En la contienda electoral se eligieron gobernador, convencionales constituyentes y legisladores, además de intendentes, comisionados municipales y concejales, estos últimos cargos respecto de los cuales hay denuncias de que se está “torciendo los resultados”.

En ese marco, candidatos, dirigentes y militantes del Frente Justicialista y del Frente Unidad por Jujuy coincidieron en presentarse hoy en el Centro de Cómputos donde se lleva adelante el escrutinio definitivo y reclamaron por la “apertura de todas las urnas”.

“Algunas pocas que sí se han abierto estaban vacías, en otras había más cantidad de votos que de votantes”, reveló el diputado nacional Julio Ferreyra, quien compitió como candidato a intendente capitalino del Frente Unidad por Jujuy.

Julio Ferreira comentó además, “este sistema electoral no sirve, por muchas razones y unas de ellas es quien tiene mucha plata puede comprar votos o voluntades y quien menos tiene ni si quiera puede concursar, acá hay muchas personas solicitando la apertura de las urnas, porque las pocas que se han abierto hay diferencias, ha habido una vacía otra con una mayor cantidad de votos que la de los votantes y la transparencia electoral sería abrir todas y controlar todos para que el resultado electoral sea real”.

Luego remarcó, “el gobierno viene haciendo fraude desde hace rato y no me sorprendería un fraude más y por ejemplo tenes el caso de Humahuaca donde el resultado cambio viniendo hacia acá y ahí estaba Paniagua reclamando, también desde la izquierda, hay reclamos de todos los grupos, lo que evidencia que algo raro pasó y la forma de transparentar es reabrir las urnas no hay otra manera”.

Para finalizar expresó, “hay que ver la forma en que todos compitan en igualdad de condiciones y creo que se debería estudiar qué sistema, es el mejor si el de voto electrónico o la boleta única, porque en el electrónico hay gente que también le tiene desconfianza, pero a Salta le ha dado un buen resultado, entonces habría que ver, como el caso de personas que fueron a votar y les dijeron que su voto ya había sido realizado o que familiares fallecidos votaron, esas cosas deberían reclamar porque las quejas verbal no sirven y si alguien voto en tu lugar hacer la denuncia porque las palabras se la lleva el viento”.

Carina Paniagua: “Ratificamos el cargo y la continuidad como intendente electa”

Carina Paniagua comentó, “agradecemos a la gente nos acompañó y que se trasladó acá por sus propios medios acá a la Capital para hacer visible este reclamo y ahora vamos a estar retornando a Humahuaca con la ratificación de la continuidad de la gestión como candidata reelecta”.

Referido a las elecciones detalló, “nosotros hemos obtenido 1.883 votos el domingo pasado, ahora estamos esperando al apoderado del partido que se ha quedado a terminar de definir esta situación, que por supuesto, siempre favorable hacia nuestra lista 505 del Frente Justicialista de Humahuaca y ahora solo retornar a Humahuaca llevando la tranquilidad al pueblo, porque en constante comunicación con muchos vecinos sobre donde estaba el problema, pero ahora ya la ratificamos con la enorme responsabilidad de continuar y de culminar esta gestión hasta el 10 de diciembre y dar continuidad a una nueva. Creemos que, si el humahuaqueño no se hubiera expresado y movilizado en horario de la mañana, no sé cuáles hubieran sido los resultados, ahora ya está todo dicho, de todas maneras, nos expresamos acá y por supuesto defendiendo el voto popular del humahuaqueño que nos ha depositado la confianza el domingo pasado”.

Luego agregó, “por otra parte las autoridades del Juzgado Electoral en ningún momento expresaron hasta ahora la ratificación de la gestión, lo que llama la atención porque en los diferentes lugares de la provincia donde el Frente Justicialista ha estado presente y dio pelea hemos tenido inconvenientes y hasta ayer nosotros lejos de esta situación analizábamos todo lo que se viene en adelante, después nos dimos con esta noticia que nos ha movilizado y nos ha preocupado muchísimo. La verdad que hoy ya nos vamos contentos porque ratificamos el cargo y la continuidad como intendente electa, quiero agradecer mucho más a la gente de Humahuaca y a los compañeros de la provincia que también nos acompañaron desde horarios muy temprano para poder continuar al frente de la intendencia”.

Para finalizar expresó, “para mí en lo personal fue uno de los de las mejores elecciones que he tenido dentro de mi carrera política, porque he competido en esta contienda electoral con 10 candidatos a intendentes por Humahuaca, con más de 13 listas oficializadas y 6 del Frente Cambia Jujuy con colectoras y el resto por supuesto también de los partidos propios no oficializados y nosotros el Frente Justicialista hemos salido solos en Humahuaca sin ninguna colectora y creo que ha sido una de las mejores elecciones que he tenido en mi carrera política, ratificando esta gestión nuevamente además hemos incorporado 2 concejales al Concejo Deliberante para poder tener la mayoría a partir del 10 de diciembre”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ