Reclaman por el esclarecimiento de la muerte de Emanuel Vásquez

Familiares reclaman por justicia en el caso Emanuel Vásquez quien murió tras ser atropellado en la localidad de Humahuaca por una camioneta y que aseguran que sería de la Municipalidad de esa ciudad.

Familiares, amigos y allegados de Emanuel Vázquez continúan exigiendo justicia para el joven, atropellado y fallecido en Humahuaca, esta mañana se movilizaron en Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy.

Aseguran que el vehículo que atropelló a Emanuel es de la Municipalidad de Humahuaca, además reclamaron por el ocultamiento de información y pérdida de pruebas, piden además que no se convierta en “otro caso Puca”, y volvieron a demandar una investigación y justicia para el joven.

A quien estarían haciendo responsable es la intendente Karina Paniagua ya que no colabora en el esclarecimiento del trágico hecho donde perdió la vida el joven humahuaqueño.

La prima de la víctima Maribel Vásquez comentó, “quien habría matado a mi primo fue un funcionario de la Municipalidad y no entiendo porque la Policía entorpeció la información y no nos dio la información correcta, somos una familia humilde trabajadora que nunca dependimos del Estado, mi primo era un trabajador de 23 años con un hijo el cual dejaron sin su padre, y queremos que la intendente nos de alguna respuesta, no recibimos ayuda de nadie, ni siquiera de la Policía, los únicos que nos ayudan son los testigos y gente del pueblo. Humahuaca es un pueblo muy chiquito y no hay muchas camionetas, son escasas las camionetas blancas y resulta ser que esas características de la camioneta corresponden al municipio”.

Luego mencionó, “si bien a penas lo velamos nos dimos cuenta que si Emanuel falleció en el lugar porque en el acta de defunción aparece otro horario, aparece a las 12 de la noche y después nuestro abogado, por qué no tenía acceso al expediente, había información sobre esa camioneta pero no querían que actuemos y querían que recién que actuemos un lunes, no activaron los protocolos, no teníamos respuesta del fiscal, no teníamos ayuda de nadie estábamos atados de manos y pies y por suerte le tomaron la denuncia a mi mamá y se activaron algunos protocolos por lo que hicimos ruido ahí en la Brigada con la ayuda de la comunidad y del pueblo de Humahuaca y la gente Abra Pampa, gracias por la difusión que se está haciendo por mi primo”.

Para terminar Vásquez expresó, “queremos saber cómo actúa la Policía de Humahuaca, saber que están haciendo, porque no nos informaron y ocultan información, también en el municipio porque no está la intendenta, que nos dijo que no había lugar y a mi primo lo tuvieron que llevar al campo a la casa de mis abuelos muy lejos, la intendenta ni siquiera se acercó a darnos las condolencias”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ