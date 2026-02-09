Rechazo del gremio docente del CEDEMS a la propuesta salarial del Gobierno

Desde el Centro de Docentes de Enseñanza media y superior (CEDEMS) solicitan paritarias urgentes. Fue luego de participar de la mesa paritaria con el Gobierno provincial.

Señalaron que rechazan el ofrecimiento inicial del 8% y que hay una propuesta del 10% en cuatro tramos, que mantiene el salario por debajo de la Canasta Básica Familiar.

A esto se suma el rechazo de los índices de inflación manipulados que el Gobierno nacional y provincial utilizan para depreciar el salario docente .Además convocaron a una reunión de delegados para definir colectivamente los pasos a seguir:

En un comunicado de prensa conocido hoy y en lo que respecta al ofrecimiento salarial indicaron que, “en el día de la fecha, nuestro sindicato participó de la mesa paritaria convocada por el Gobierno provincial, representado por la ministra de Educación Daniela Teseira y el ministro de Hacienda Federico Cardozo.

Señalando que el primer ofrecimiento salarial del 8% fue rechazado categóricamente. Tras un intenso debate, donde también participaron otros gremios docentes.

Además el Gobierno presentó una nueva propuesta de 10% en cuatro tramos, distribuida de la siguiente manera:

• Febrero 4%

• Marzo 2%

• Abril 2%

• Mayo bono extraordinario por el Día del Trabajador

• Junio 2%

Con este esquema, el piso salarial docente quedada de la siguiente manera según indicaron desde el sector docente:

• Febrero: $842.000

• Marzo: $860.000

• Abril: $880.000 •

Junio: $ 900.000 (Mayo no se contabiliza por tratarse de un bono).

Asimismo, dijeron que el Gobierno propuso:

• Incrementar el presentismo del 20% al 30%, medida que rechazan de manera contundente, ya que no puede ser considerada parte del piso salarial.

• Aumento del puntaje por título a 1,5, sin claridad aún sobre su impacto económico.

• Transformación de $ 2.000 del suplemento no remunerativo y no bonificable al básico, en los meses de febrero, marzo, abril y junio.

• Ayuda escolar fijada en $ 45.000, con posibilidad de complemento si hubiera actualización a nivel nacional.

Por lo que desde el CEDEMS llegan a esta Instancia con más de 25 puntos de discusión que reflejan la realidad docente de la provincia.

Destacando que la postura fue clara: “no aceptaremos propuestas que fragmenten el salario ni que condicionen derechos adquiridos”.

Otro planteo central fue que el salario docente debe igualar a la Canasta Básica Familiar. Además, rechazamos los índices de inflación manipulados por el Gobierno nacional, que el provincial utiliza para depreciar aún más el salario de la docencia jujeña.

Finalmente, informaron que desde el CEDEMS mantendrán reuniones con delegados escolares para definir los pasos a seguir a través de una asamblea democrática y participativa. Por lo que convocaron a reuniones de delegados para el martes 10 de febrero a las18 horas de manera virtual y el viernes 13 de febrero a las18 horas esta última de manera presencial.