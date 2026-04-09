Rechazo del CEDEMS al Bono del Día del Trabajador

Señalaron que estos bonos temporales no benefician a trabajadores frente a esta crisis estructural.

Al respecto mencionaron que el bono por única vez anunciado por el Gobierno de Carlos Sadir no constituye una solución de fondo para los trabajadores estatales.

Agregando que por el contrario, expone con claridad el malestar creciente en el sector y, de manera particular, en la docencia.

Mencionando por otra parte, “a pesar de las amenazas, las operaciones mediáticas y los descuentos aplicados, las y los docentes sostuvimos medidas de fuerza con un paro que alcanzó más del 50% de acatamiento —con niveles aún más altos en el nivel primario— lo que refleja una relación de fuerzas que el Gobierno no pudo ignorar”.

Luego destacaron, “la decisión de otorgar un bono coyuntural se produce en un contexto político y económico marcado por la reciente transferencia de aproximadamente 5 mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a la provincia, y por la controversia generada en torno al voto del diputado Jorge Rizzotti en la ley de glaciares”.

“Todo ello confirma que la medida no responde a una planificación seria de política salarial, sino a la necesidad de contener un conflicto que se ha hecho visible, sostenido y que amenaza con profundizarse en los próximos meses”, agregaron.

Remarcaron además que la crisis económica nacional, con una inflación persistente, caída del poder adquisitivo y creciente conflictividad social, agrava aún más la situación de los trabajadores de la educación. En este escenario, la preocupación del Gobierno provincial se suma a la del Gobierno de Milei, que observa con inquietud cómo la coyuntura puede arrastrar a las provincias a una espiral de conflictos que desborda los márgenes de contención política”.

Continuaron expresando que, “desde el CEDEMS reafirmamos que los trabajadores de la educación no necesitamos paliativos temporales, sino una política salarial que garantice condiciones dignas de vida y de trabajo. ¿De qué sirve un bono de 100 mil pesos cuando el mismo Gobierno descuenta mucho más a los docentes que reclaman por mejores condiciones salariales? La situación no da para más, y el propio Gobierno lo reconoce con estas medidas improvisadas”.

En otra parte del comunicado conocido hoy desde el gremio docente mencionaron, “mientras sufrimos salarios de pobreza, los funcionarios nacionales tienen aumentos de un 123%. Hay casos como el del cuestionado Adorni que pasará a cobrar 8 millones de pesos por mes.

La dignidad docente no se negocia con bonos: se garantiza con salarios justos y políticas públicas que reconozcan el valor de nuestra tarea”.

“La unidad y la coordinación es el camino a seguir para fortalecer nuestra justa lucha” finalizaron expresando.