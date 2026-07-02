Realizaron una nueva Jornada Recreativa y Rítmica para jóvenes y adultos con discapacidad

La propuesta tuvo como objetivo generar un espacio de recreación, integración y participación activa para jóvenes y adultos con discapacidad.

Se llevó a cabo una nueva Jornada Recreativa y Rítmica, un espacio de encuentro y participación destinado a jóvenes y adultos con discapacidad, organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Calidad de Vida.

Participaron las instituciones CEMIR, Alborada, Sentir, Valencia, Apache, Nuevo Horizonte y el Centro Deportivo, Social y Cultural, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano.

La propuesta tuvo como objetivo generar un espacio de recreación, integración y participación activa para jóvenes y adultos con discapacidad, promoviendo el movimiento, el trabajo en equipo, el vínculo entre instituciones y el disfrute compartido a través de las actividades recreativas y rítmicas.

Las actividades fueron coordinadas de manera conjunta entre la Coordinación de Calidad de Vida y los estudiantes de 4.º año de la cátedra Educación Física Inclusiva del IFD N.º 4, quienes, con compromiso, creatividad y entusiasmo, llevaron adelante propuestas recreativas y rítmicas pensadas especialmente para favorecer la inclusión y la participación de todos los presentes.

Cabe destacar que, desde la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Calidad de Vida, se viene desarrollando de manera sostenida este tipo de encuentros en distintos municipios de la provincia, con el propósito de fortalecer las políticas de inclusión y garantizar espacios de recreación, bienestar y participación comunitaria para jóvenes y adultos con discapacidad.

Recreación y bienestar

En este sentido, la coordinadora de Calidad de Vida, Eugenia Arroyo, expresó: «Para nosotros es una alegría enorme poder sostener estos espacios y llevarlos a distintos municipios. Cada jornada es una oportunidad para que los jóvenes y adultos con discapacidad puedan disfrutar, integrarse y compartir con otras instituciones, y eso es exactamente lo que buscamos desde la Coordinación de Calidad de Vida: generar más y mejores espacios de recreación y bienestar para toda la comunidad.»

Desde la organización se agradeció a cada institución, a los docentes, estudiantes y familias por hacer posible esta hermosa jornada, reafirmando el compromiso de seguir generando espacios de recreación y bienestar para los jóvenes y adultos con discapacidad.