Realizaron marcha y movilización por los detenidos en San Pedro de Jujuy

Durante la mañana de este lunes agrupaciones llegaron a Plaza Belgrano para pedir por la libertad de las personas que permanecen detenidas el pasado jueves en la ruta nacional 34.

En el lugar realizaron el reclamo para que dejen en libertad a quienes están luchando por la comida de los comedores y merenderos que hay en la provincia y son gestionados por las organizaciones sociales.

Uno de los referentes comentó, “una familia completa que está detenida es el padre, la madre y los 2 hijos, es una familia completa y la compañera está embarazada lo que es lo más triste y a estas personas no le importa nada porque hablan de los derechos humanos o del derecho de la mujer pero no les importa nada como si no tuvieran madre, pero no importa porque así como metieron presos a nuestros compañeros nosotros les vamos a reventar la casa, se nos ríen a la cara, pero no importa porque toda da vueltas y no saben lo que vivimos nosotros porque ellos están ahí y así como antes les dimos los votos ahora se los vamos a quitar así que vallan sabiendo”.

Mientras que el principal referente del MTR destacó, “han sido unos días agitados, sin descansar andando de un lado para el otro con los demás referentes, porque la presión que tuvimos fue única y nos siguen persiguiendo, los mismos policías prendieron fuego a los autos de nuestros referentes, entonces decimos basta y así dicen que no hacen nada ellos son inocentes, pero no lo son, ellos son basura y le digo a los compañeros gracias por venir a acompañar a la familia de los presos”.

A su vez José de Cuba expresó, “exigimos la liberación de nuestros compañeros que se enfrentaron a una lucha de poder por la igualdad social y distribución de las riquezas de las mercaderías que tienen dos rumbos, envés de ir a los comederos van hacia las campañas políticas, por eso detuvieron a los compañeros, especialmente nuestra compañera Chechu que estaba enmarcada en un proyecto de distribución de riquezas donde la mercadería era el primer paso y el gobierno sabe bien sobre la distribución de las riquezas, porque en una provincia tan rica no puede haber tantos pobres, por eso decimos a las personas que nos apoyan que la Cuba no va a bajar los brazos, las organizaciones no van a bajar los brazos porque somos herederos de la tradición luchadora así que fuerza compañeros”.

Agregando el referente del Polo obrero remarcó, “esta es la repuesta que le queremos dar al gobierno de Morales que no quiere que salgamos a la calle, nos quitan el medio de transporte y en San Pedro le prendieron fuego al auto a los compañeros, pincharon las ruedas, pero acá estamos miles que se sumaron a la lucha de los compañeros”.

Luego el referente del Frente de Piqueteros concluyo, “es importante que entiendan por qué Morales ataca de forma represiva, cuando el frente de lucha piqueteros hizo está lucha el jueves 3 de marzo pidiendo algo elemental que si un gobierno no cumple debe retirarse, porque si no puede garantizar la comida o el alimento a la población que más lo necesita es un gobierno que no puede dar respuesta y se debe ir, entonces donde está la autoridad de Morales y porque el gobierno solo reprime porque al mismo tiempo que el frente piqueteros hacia una jornada de lucha los docentes estaban de paro, los enfermeros, los municipales también, pero Morales quiere disciplinar a los compañeros que salen a luchar porque el ajuste es para todos y ese ajuste lo hace Morales pero se extiende a todo el país y el gobierno de es una política de Estado porque los policía y la justicia van a golpear a los compañeros es decir que la justicia trabaja en post de defender el ajuste y pago de la deuda externa”.