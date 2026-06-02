Ferrari Luce y un debut de 500.000 euros y una caída en bolsa de 3.600 millones por su primer supercoche eléctrico.

Pérdida multimillonaria y precio récord: El lanzamiento del Ferrari Luce, el primer superdeportivo eléctrico de la marca con un precio de 500.000 euros, ha provocado un desplome en bolsa que le ha costado a la compañía 3.600 millones de euros en valor de mercado.

Ruptura radical de diseño: El vehículo genera una intensa polémica internacional por alejarse de su estética tradicional hacia un estilo minimalista de 1.050 CV y cinco plazas, diseñado en colaboración con los exdiseñadores de Apple, Jony Ive y Marc Newson.

La firma automovilística italiana Ferrari ha iniciado oficialmente su andadura en la movilidad libre de emisiones con la presentación de su primer superdeportivo de baterías, bautizado como Ferrari Luce. Este lanzamiento marca un hito histórico para la marca de Maranello, aunque su debut no ha estado exento de una intensa controversia internacional debido a su radical propuesta estética y su posicionamiento en el mercado de alta gama.

Un diseño minimalista que rompe con la tradición

El nuevo Ferrari Luce se aleja drásticamente de los códigos de diseño visualmente agresivos y pasionales que históricamente han caracterizado a los automóviles de la escudería. Con un peso de 2.260 kilogramos, cinco plazas y cuatro puertas con apertura de tipo suicida en la zaga, su carrocería muestra líneas extremadamente limpias y minimalistas.

Este lenguaje estético, que algunos críticos comparan con un ratón de ordenador o un monovolumen futurista, es fruto de la colaboración con el estudio LoveFrom, liderado por Jony Ive y Marc Newson, diseñadores clave en la historia de la tecnológica Apple. Mientras tanto, en los hogares de los futuros usuarios, comprender cuántos megavatios consume una casa será esencial para dimensionar la infraestructura de carga necesaria para alimentar esta clase de hiperdeportivos.

Prestaciones de infarto y una severa caída en los mercados

En el apartado técnico, el Luce destaca por una serie de especificaciones extremas que definen su rendimiento en carretera:

Está equipado con una arquitectura eléctrica de cuatro motores independientes que generan una potencia combinada de 1.050 CV.

El coche acelera de 0 a 100 km/h en solo 2,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 300 km/h.

Dispone de un sistema de 800 voltios con carga rápida de 350 kW, ofreciendo una autonomía homologada de 530 kilómetros.

Sin embargo, la fría recepción comercial y las dudas de los inversores han provocado un impacto en bolsa que ha hecho perder 3.600 millones de euros en valor de mercado a la compañía. Su elevado precio de salida, situado en los 500.000 euros antes de añadir opcionales, ha desatado duras discusiones sobre su competitividad frente a alternativas del mercado asiático como el Xiaomi SU7 Ultra, que ofrece prestaciones superiores por un coste notablemente menor. Para los propietarios de estos vehículos, calcular el impacto ecológico mediante la huella de carbono resulta un ejercicio clave en la era de la transición energética.

El desafío de la transición energética en el sector del lujo

El lanzamiento del Luce refleja el esfuerzo del fabricante por adaptarse a las normativas globales de sostenibilidad, forzando a los conductores más habituados al clásico rugido de los motores V12 a evaluar variables como la tarifa de luz para gestionar el coste operativo de sus flotas privadas.

Aunque el mercado vigila de cerca las fluctuaciones diarias en el precio de la luz, el perfil de comprador de este modelo se enfoca más en el estatus que en el ahorro. Aun así, optimizar las recargas nocturnas sigue considerándose una buena práctica para reducir el consumo energético, incluso dentro de la industria del hiperlujo automotriz que busca mantener su viabilidad financiera en un entorno comercial totalmente electrificado.

Fuente: papernest.es