Realizaron el abrazo en defensa del predio de la Escuela de Comercio N° 2 de Palpalá

La comunidad educativa de la Escuela Provincial de Comercio N° 2 “Dr. Manuel Belgrano” de la ciudad de Palpalá vive momentos inciertos debido a que una importante del terreno que ocupan van a ser usados para construir un jardín materno infantil.

Lo que se conoce es que, desde el Ministerio de Educación se dispuso esa medida y que perjudicaría de gran manera al Establecimiento dado que son predios que se utilizan principalmente para dar clases de Educación Física, además de contar una huerta.

Esta medida lo habría autorizado la anterior gestión de Isolda Calsina y provocaría un gran perjuicio, en especial a los alumnos que si lleva adelante esta obra se quedarían sin poder realizar actividades físicas.

Durante el abrazo realizado por toda la comunidad de la que denominan “Gloriosa Comercial 2 de Palpalá”, se hicieron presente en el Establecimiento funcionarios del Ministerio de Educación, quienes departieron cerca de una hora con la directora de la Escuela y luego realizaron un recorrido por el sector donde se realizaría la obra.

Uno de los docentes que acompañaron a los alumnos en el abrazo simbólico, el profesor José Luis Destri, hablo con nuestro medio y dijo al respecto, “esto es una solución y buena por parte del gobierno de construir un materno infantil para aquellas alumnas que son mamás y no solamente de nuestra escuela, sino también de otras escuelas de la provincia, pero consideramos que hay un montón de lugares que no son establecimiento educativos y que pueden ser usado para tal fin y muy cerca de todas las escuelas al igual que el lugar que nos están solicitando a nosotros, entonces no estamos en contra de que se construya el materno infantil, lo que si estamos en contra es del lugar donde se quiere construir y una de las propuestas que le vamos a hacer la señora Ministra es acercarle en el día de mañana a más tardar un listado de 20 lugares que nosotros consideramos que se puede hacer este proyecto de obra, así que estamos a la espera de la señora ministra de ver que nos puede decir porque entendemos que esto es de la gestión anterior de la señora Isolda Calcina por lo tanto imagino que ella durante el fin de semana se ha puesto al día con el tema y bueno, vamos a hablar de profesor a profesor, de ministra a escuela”.

Sobre lo que representaría la ocupación de una parte del predio señaló, “el perjuicio ya es de público conocimiento, perdemos una pista de atletismo construida por los alumnos y con profesores de esta casa de estudio, donde los alumnos han trabajado con el sudor y lágrima de ellos, de sus padres y la colaboración de los profesores, todo lo que se ha construido en la Escuela y todo lo que se ha hecho en la misma, como el muro perimetral, la cancha de futbol, la pista de atletismo es con sudor y lágrimas y con el Estado ausente, esa es la verdad de lo que pasa en esta historia y no me quiero olvidar que en el año 2019 antes de la pandemia, el señor gobernador Morales inauguró el Ciclo Lectivo en nuestra Escuela y le preguntó a los chicos si querían que él les arregle la Escuela y cuando contestaron que si el señor gobernador no sé si irónicamente fue su intención, pero si sonriendo nos dijo una escuela nueva, les voy a construir y ahora nos salen con un materno infantil envés de la escuela nueva”.

Destri a la vez recordó, “tengo que hacer un poco de historia y les cuento que nuestra escuela es la única que tiene pista atletismo en la ciudad de Palpalá, es la única escuela que tiene una cancha de fútbol casi profesional porque solamente faltan 20 m de largo y 15 m de ancho para que la cancha sea profesionales, es la única que tiene cancha de fútbol 5, es la única escuela que tiene los arcos de hockey listo para ser usados, es la única que tiene el equipo completo de la arquera de hockey, es la única escuela que tiene jabalina, discos y plataformas de lanzamiento y lo único que me falta para que la pista de atletismo sea completa es la jaula de protección de la plataforma de lanzamiento entonces, no podemos interferir de esa forma, tenemos un polideportivo en el fondo que tiene vestuario propio y baños propios, lo único que nos falta es el techo, que es un proyecto que ha ganado desde la banca número 13 hace aproximadamente 25 años, estoy hablando la Cámara de Diputado de la provincia, es un proyecto que ganó el profesor David Cardozo, junto con sus alumnos donde está escuela y 4 más de la provincia recibían la plata directamente de nación para la construcción de los techos y el polideportivo, pero evidentemente el día que llegó la plata corría viento norte y los billetes se volaron porque todavía el polideportivo no está construido”.

“Gracias a Dios los padres y los alumnos se están congregando, convengamos que hay muchos papás de los alumnos actuales que fueron alumnos nuestros, entonces vinieron preguntaron y se interesaron por el tema, también están viniendo ex profesores, ya jubilados que nos vienen a apoyar y a brindar un poco de historia como lo estoy haciendo yo, la verdad el apoyo de la comunidad educativa de la escuela comercial es inmenso” agregó el docente.

Por último hizo mención sobre la existencia de una importante documentación, “tengo las actas que nos pudo brindar la profesora Nelba Plaza en su oportunidad donde figura que estás 2 hectáreas que ocupa el establecimiento son destinadas a la construcción de la Escuela Provincial de Comercial y no a ningún otro objetivo, es decir que no se puede dar otro destino”.