Realizaron control y varias clausuras de comercios en la ciudad de San Pedro de Jujuy

Así lo informó el director de Bromatología e Higiene de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy Robinson Juárez.

También destacó que la Dirección de Bromatología dependiente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, está recibiendo la colaboración de la Dirección de la Juventud y de Turismo con personal que se sume a estas tareas.

Al respecto Juárez manifestó, “el trabajo se centra en la venta de alimentos, el control de precios, no solamente en supermercados o autoservicios, también en almacenes que están por los distintos barrios de la ciudad, es importante aclarar que hay productos que no están contemplados, entonces la gente denuncia por un sobreprecio pero si no se encuentra en la lista nosotros no podemos hacer nada, es el caso de golosinas, chocolates, quesos”.

“También se realiza el control de cierre de los negocios, además estamos en la feria campesina que funciona sobre calle Perú los días domingos, como en la feria frutihortícola en el acceso norte, controlamos todo lo que son elementos de higiene y desinfección, así mismo el listado de precios, porque hicimos un relevamiento y estadísticas de todos los precios donde se establece un precio máximo estipulado en verduras o frutas entre otros, donde el feriante tendría que venderlo a un precio un poco menor al que tenemos” destacó el funcionario municipal.

Comentó también, “el pasado domingo en la feria campesina los precios estuvieron acordes con lo que nosotros manejábamos, esto a diferencia del domingo anterior que estaban mucho más alto”.

Sobre las inspecciones realizadas desde su dirección expresó, “hasta el domingo 29 de marzo hicimos casi 460 visitas a comercios, algunos se les hizo más de una inspección para hacerles un seguimiento de los precios, porque había algunos supermercados que tenían dos artículos con sobreprecios, entonces se procede a pedirles que lo equilibren al listado y se volvía al otro día o a los dos días para verificar si cumplió o no, después en otro que tiene más de dos y hasta siete artículos donde lo estamos contralando y se verá si le efectúa la infracción en el caso que no hayan equilibrado el precio estipulado en la lista”.

Al consultarle si se labraron actas por este motivo respondió Juárez, “hicimos 15 infracciones por distintos motivos, algunos que no cuentan con los elementos de higiene, los que manipula alimentos en el caso de un carnicero, pollero o fiambrero tiene que tener barbijos y los guantes. En el caso del cajero tiene que tener el alcohol para la desinfección de las manos”.

Contó el Director de Bromatología e Higiene que, “se reciben denuncia porque en muchos casos no se puede llegar a todos los comercios, se va en forma inmediata. Se hizo una clausura en una despensa que no cumplía las condiciones de limpieza e higiene de ningún tipo. En la mañana del viernes se hizo relevamiento de todo el trabajo que se hizo y por la tarde se realizó la clausura de dos negocios en el barrio Santa Rosa que no cumplían con el decreto N° 105, más que nada por no cumplir el horario, a las 19 horas tiene que cerrar y cumplir con las medidas sanitarias que se les exige”.

“En cuanto a los negocios comprendidos en los rubros que no deben abrir sus puertas tienen cumplir eso o esperar al listado para ver si vuelven a sus actividades pero por ahora deben cumplir este decreto que viene desde nación, provincia y municipio”, recordó.

En cuanto a los delivery dijo, “se había expedido un carnet como en el caso del transporte de sustancia alimenticia donde los avalaba la habilitación del negocio y si también era propietario de un vehículo, como a la persona que hace la entrega de alimentos, ahora está trabajando Inconoa”.

Para finalizar expresó, “quiero pedirle a los comerciantes la colaboración en estos momentos difíciles, al tratarse de un tema de salud y por el riesgo habrá que tener un poco de paciencia y esperamos que se pueda volver pronto a la tarea y a los vecinos que se queden en sus casas, que salga una sola persona a hacer las compras necesarias y cuidar a las personas mayores, también que no se produzcan amontonamientos”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ