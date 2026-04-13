Realizaron charla panel sobre el rol y protagonismo de la Mujer en el ámbito laboral y comunitario

El pasado jueves 9 de abril en el Banco Credicoop de San Salvador de Jujuy, se concretó esta charla panel en reconocimiento a las mujeres trabajadoras, especialmente en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La actividad comenzó a las 20:35 horas, con la presentación del presidente de la Comisión de Asociados, perteneciente a la Filial N° 73, ubicada en la calle Balcarce 243.

Posteriormente hizo uso de la palabra la gerente de la Filial Ivana Cremonini, quien comento brevemente como estaba organizado el encuentro que año tras año realiza el Banco Credicoop Coop. Ltado. en conmemoración de tan importante efeméride. En este caso, se propuso una charla panel con mujeres vinculadas al proceso productivo, social y empresarial.

Luego las dirigentes de la Comisión de Asociados de Jujuy, Ada Mamani y Mercedes Chaile expusieron un material con los datos actualizados de las mujeres en el mundo del trabajo y con relación a la discapacidad. Para continuar se expusieron dos videos sobre experiencias de asociadas vinculadas al banco de otras partes del país, el primero de ellos Johanna Ureña y Gisela Wild, sobre cada uno de ellos se abrió un primer debate resaltando aquello que resulta común a lo que muchas mujeres atraviesan en su labor diaria.

Para continuar la gerente presento a las cuatro mujeres que formaron parte del panel. Se trata de:

Beatriz Cabana: Referente cultural de la provincia, Docente jubilada integrante de la red trama que contiene a redes locales como Red Puna, formada por mujeres artesanas de nuestra provincia.

María Graciela Palczewicz: Médica nefróloga fundadora del Instituto Nefrológico Norlitoral SRL, trabaja también en el área de nefrología del Hospital Materno Infantil de Jujuy.

María del Carmen Domínguez: Empresaria jujeña, posee tres locales de venta de indumentaria femenina y masculina, tiene hectáreas de tierra en arriendo en la zona del Ramal de la provincia.

Liliana Mamani: Coordinadora de la Red Puna de mujeres artesanas de la Quebrada y Puna de Jujuy

Finalmente la vicepresidente de la Comisión de Asociados Irma Marina Torres, abrió un debate con las mujeres presentes, el cual fue un momento muy interesante de la noche, con la participación activa de las invitadas quienes tomaron la palabra y sumaron sus experiencias a todo lo compartido.

De esta manera, la Comisión de Asociados del Banco Credicoop reafirma su compromiso con la equidad de género mediante una propuesta que busca visibilizar el trabajo de las mujeres en nuestra provincia y el país.