Realizaran jornada de concientización y sensibilidad sobre el juego

Estará a cargo del Inprojuy en conjunto con el CePam para lograr la concientización de la adicción de los juegos en las personas. De esta forma se busca brindarles una herramienta de auto exclusión en donde la persona firma para que excluirlos de todo lo que es la sala de juego de toda la provincia.

Maria Spengler del Inprojuy comentó, “la idea junto al CePAM y el Inprojuy que es el ente regulador de los juegos de azar, es realizar una jornada de concientización y sensibilidad sobre el juego, que lo realizaremos con una gran lota, así que están todos los adultos mayores invitados para el viernes 28 desde las 9:30 horas”.

Destacando a la vez, “la idea es el jugar como el eslogan del Inprojuy, jugar por jugar, donde le juego de azar sea un momento de diversión, entretenimiento y sociabilización y no que sea un juego patológico, porque hay personas que están teniendo problemas con el juego y tienen que ver con la persona no con el juego en si, por ello la idea de esta actividad y jornada es realizar jornadas de sensibilización”.

Por otra parte, mencionó, “también hemos hecho concursos literarios para jóvenes y adolescentes, para los niños hemos realizado un concurso para que pinten una llama y seguimos sensibilizando con esto, para que realmente uno juegue por jugar y por pasar un momento lindo de entretenimiento en familia y en está ocasión junto a los adultos mayores, junto al CePAM que pertenece al Ministerio de Salud. Con el director Luis Calvetti hemos organizado esta gran Lota que va a tener unos pequeños premios como motivación, pero realmente el placer es únicamente por diversión, por ello invitamos a que se acerquen a las 9:30 vamos a tener alrededor de 100 cartones, además vamos a tener un hermoso desayuno para compartir con ellos y sensibilizarnos, así que con el equipo interdisciplinario del CePAM, psicólogas, psicopedagogas, trabajadoras sociales, me van a estar acompañando en ese momento y vamos a estar charlando sobre el juego responsable más allá de estar divirtiéndonos y jugar una lota”.

Luego Spengler remarcó, “también es importante contarle a la familia, que a veces ellos no están teniendo problemas con el juego, pero por ahí sí algún familiar, entonces queremos darles herramientas para que puedan contarle e informarle a ese familiar a dónde pueden acudir, ya que una de las herramientas tan importantes que tenemos acá en el Improjuy es la herramienta de auto exclusión que es un acta voluntaria en donde la persona firma para que lo excluyamos de todo lo que es la sala de juego de toda la provincia, asimismo esa información la tienen en www.inprojuy.gob.ar, allí tienen todo lo que es el programa de jugar por jugar y también el acta de auto exclusión”.

Así mismo remarcó, “es tan importante la sensibilización concientización y prevención, particularmente para toda la población, por eso es tan importante el juego responsable, es importante recalcar que dentro del casino no se encuentra un cajero, pero si la sucursal está cerca y cuento que no estamos adheridos a nivel provincial a la ley, pero más allá de eso lo importante es que no esté adentro sino a la vuelta y si soy sincera conociendo de fondo, hoy cada una de las provincia tiene su legislación y si nosotros adherimos que no puede haber cajeros en una sala de juegos la persona que tiene esa adicción se va a Salta y juega o sino a lugares clandestino, por ello hablamos con ALEA que es La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina”.

Para concluir dijo, “ojala que salga, porque si yo excluyo a una persona que tiene problema con el juego la cual firmo algo que es voluntario y no lo dejo jugar en ninguna sala de juego, la persona se va a otra provincia, la idea de ALEA es hacerlo a nivel nacional y creo que cada vez estamos más cerca, espero que en menos de un año pueda salir la ley a nivel nacional ya que cada una de las provincia son autónomas en ese sentido, a vece por ejemplo no sirve excluir a alguien en la salas de Jujuy porque el auto excluido se va a Salta, además esto también tiene mucho que ver que la persona haga un tratamiento porque es una adicción sin sustancia y si uno firma de manera voluntaria la idea es que haga un tratamiento y nosotros le hacemos un acompañamiento junto con el Ministerio de Salud que hace la parte del tratamiento, pero vuelvo a repetir, no tiene que ver con el juego la adicción, tiene que ver con la relación que uno establece con el juego, por ello tiene que ver con un trastorno conductual y está referido a la conducta”.